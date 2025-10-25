Nel cuore di Torino, la galleria Malipensa presenta Le Donne nell’Arte, una collettiva dedicata a Federica Caprioglio, Licia Martini, Daniela Rosso (Prin) e Serenella Sossi, a cura di Monia Malinpensa, fino al 31 ottobre 2025. Una mostra delicata e poetica, realizzata con le opere di quattro artiste e interpreti liriche della natura e delle sue sottotrame. Tra prati fioriti, boschi incantati, animali selvatici e figure mitologiche, la Galleria Malinpensa si trasforma in uno spazio sospeso tra realtà e immaginazione. La mostra Le Donne Nell’Arte invita soavemente ad ammirare la pittura in una forma genuina e spontanea, in un gesto pittorico che esplora il colore con sensibilità.

Federica Caprioglio (Torino, 1973) ha una formazione in scienze naturali e, attraverso la tecnica dell’acquarello, crea mondi fantastici in cui la natura si risveglia. Gli elementi dei suoi boschi prendono nuova vita, in un’atmosfera surreale e fiabesca.

In modo analogo, Licia Martini (Boves, Cuneo) è guidata dall’ispirazione naturalistica, trovando la propria identità pittorica in uno stile a metà tra la figurazione e l’astrazione. Anche l’artista cuneese predilige la tecnica dell’acquarello, in un caleidoscopio di colori governati dalla composizione geometrica.

Daniela Rosso Prin (Torino 1962), trasforma le sue tele in prati e paesaggi fioriti in cui sovrapposizioni tonali costruiscono profondità cromatiche, tensioni simboliche in cui la vegetazione si fonde in una sfumatura impressionista. Mentre Serenella Sossi (Catania) presenta la serie scultorea degli Scriba, in cui i soggetti ridotti all’essenza delle proprie forme, appaiono intrisi di storia e civiltà antiche. Nella serie delle Sirene, corpi danzanti si librano nell’aria, evocando il movimento fluido della loro essenza. Sospese tra mare e cielo, le figure raccontano una visione eterea. Una delle sue ninfe del mare è stata installata sul molo di Imperia Oneglia, commissionata dalla Città di Imperia e finanziata dalla Fondazione Carige di Genova nel 2021.

La mostra offre una visione poetica della pittura al femminile. Attraverso lo sguardo delle quattro artiste, il mondo è osservato nella sua dimensione contemplativa, rivelando la grazia di personali stratificazioni narrative. Le autrici, accomunate dalla lettura sensibile della natura, rivelano una bellezza semplice e priva di artifici.