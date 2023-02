“Stanze introspettive”: Federico Montesano alla Galleria Malinpensa, Torino

La Galleria d’arte Malinpensa di Torino ospita dal 31 gennaio all’11 febbraio 2023 “Stanze introspettive”, la prima mostra personale nel capoluogo piemontese dell’artista Federico Montesano (Monza, 1990).

“Stanze introspettive” è un viaggio interiore alla ricerca del sé e delle proprie radici. Montesano dipinge paesaggi mentali che raccontano tasselli di memorie, trasformandoli in un transito metafisico.

Scenografo di formazione, ma da sempre legato alla pittura, Montesano pone al centro della sua ricerca lo spazio. Il visitatore è accolto da una serie di paesaggi introspettivi in cui la tela diventa il luogo di combinazioni cromatiche ricche di sfumature, variazioni di toni e di luci.

Al piano inferiore sono esposte altre due serie, una dedicata al Cavalleresco contemporaneo ed una produzione composta da cinque opere più materiche. Il Cavalleresco contemporaneo impone una riflessione sull’instabilità della società contemporanea, basandosi sulla locuzione greca di Platone χαλεπὰ τὰ καλά, ossia le cose belle sono difficili e quindi sull’importanza della persistenza. Il protagonista di questa serie di disegni ad olio è un cavaliere errante che diventa il simbolo della stabilità. Il personaggio solitario è rappresentato in differenti pose e con diverse armature, che sono uno studio sul costume cavalleresco medievale.

La figura del cavaliere, in forma di scultura in resina, è presente anche nell’ultima serie, composta da cinque tavole in legno dedicate ai colori rosso, blu e bianco che simboleggiano rispettivamente la vita, la catarsi e il divino.