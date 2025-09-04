Fino al 2 novembre è in corso a Palazzo Reale di Milano More than kids, l’antologica di uno degli artisti più significativi del panorama italiano, Valerio Berruti (Alba,1977). Il progetto espositivo, a cura di Nicolas Ballario, è un excursus all’interno della poetica dell’artista con opere già note, come la Giostra di Nina, installazione interattiva a cui si può accedere con la musica appositamente realizzata da Ludovico Einaudi, e lavori inediti, come Don’t let me be wrong, scultura posizionata nel cortile di Palazzo Reale e musicata da Daddy G dei Massive Attack e due video animazioni. Un percorso denso di collaborazioni musicali di

rilievo come in Lilith, musicata da Rodrigo D’Erasmo e Cercare silenzio con il suono di

Samuel Romano, voce dei Subsonica, che si uniscono ad altre con il contributo di Paolo

Conte e Ryuichi Sakamoto.

La mostra di Valerio Berruti a Palazzo Reale di Milano

Come tutte le opere di ingegno, il linguaggio universale che le pervade ci permette di

leggerle a più strati andando in sempre più in profondità. Così è per la ricerca di Valerio

Berruti, che mette in pratica la famosa dedica di Antoine de Saint-Exupery del Piccolo

principe all’amico d’infanzia Leon Werth: «tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma

pochi se ne ricordano». Rivedersi negli occhi delle bambine e dei bambini di Berruti

significa anche mettersi a nudo di fronte alle nostre responsabilità di adulti, un auto-

giudizio privo di alibi o scorciatoie. Come spiega l’artista, «i bambini tendono la mano allo

spettatore e lo portano nel loro mondo». Si fanno simboli e veicoli di riflessione che

agiscono sul livello del rimosso e su memorie a cui riconnettersi. Come quella raccontata

dall’artista in un episodio della sua infanzia: «Mia mamma rimase orfana all’età di sei anni

e ogni volta che vedeva l’unica fotografia che aveva con sua mamma piangeva

disperatamente. Le toglievi la foto smetteva, le ridavi la foto piangeva di nuovo».

La pervasività delle immagini entra con consapevolezza nell’opera di Valerio Berruti. Un’arte

politica che attraversa temi e urgenze del contemporaneo, come il cambiamento climatico

o l’immigrazione. Dai bambini distesi sulla sabbia in una posizione innaturale che ricorda i

calchi umani della eruzione di Pompei in Nel silenzio a A safe place, che apre una

riflessione sull’oggetto del salvagente come icona della disparità geopolitica: ciò che è

direttamente connesso alla vacanza e al divertimento in Occidente, diventa monito di

disperazione e speranza di salvezza per i migranti.

Nel silenzio ci riporta alla questione del surriscaldamento climatico: tre bambine distese sulla terra arsa tentano di riposarsi, mentre le temperature in costante aumento pongono dei eri interrogativi per il loro futuro.

Contro la guerra, invece, è l’opera Nel nome del padre, installazione che rappresenta

quarantuno sculture di bambini inginocchiati posti in una stanza nera che aspettano un

ordine che non arriva. La bambina che dovrebbe darlo, la quarantaduesima, guarda a

terra e piange perché si rifiuta di mandarli a morire. La gigantesca statua del busto di una

bimba di Don’t let me wrong, posto nel cortile di Palazzo Reale, punta lo sguardo verso la

Madonnina del Duomo di Milano, come a chiedere intercessione per tutti i peccati del

mondo.

Nella poetica di Valerio Berruti, tutto è molto più profondo e complesso di ciò che si possa cogliere al primo sguardo.

Valerio Berruti: giocare con la mostra

Diventato noto al pubblico per il suo immaginario popolato da figure infantili sospese nel

tempo, Berruti materializza nello spazio simboli collettivi che mostrano l’infanzia come

luogo di appartenenza dove tutti siamo stati. Le sue opere non chiedono solo di essere

viste, ma attraversate, abitate, coinvolgendo il pubblico su più livelli della percezione.

Opere non solo da guardare ma da vivere, attraversare, abitare, che chiamano in causa lo

spettatore coinvolgendolo in modo diretto: questo accade nei bambini disposti in cerchio,

nella ragazzina che galleggia, negli uccelli del carosello che “fanno volare” chi decide di

salirvi.

Il curatore Nicolas Ballario afferma, «con questa ampia monografica, Berruti si

trasforma in un regista che, stanza dopo stanza, suscita emozioni, sentimenti, fa

sussultare, sorridere, commuovere, riflettere. Le sue opere sono essenziali, potenti,

perché rivelano lo sguardo puro e diretto dei bambini, capaci di leggere il mondo con

autenticità e senza sovrastrutture». Ogni visitatore è invitato a costruire il proprio

cammino, a diventare parte attiva del racconto, in un percorso che fonde leggerezza e

profondità, sogno e realtà. Possiamo immaginare quei bambini come quelli citati nel film

Sei gradi di separazione, in cui la maestra sa quando è il momento di ritirare i loro disegni

quando sono ancora in forma astratta, prima che la crescita li porti verso l’omologazione.

Una mostra di grande interesse che apre mondi infiniti.