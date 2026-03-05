Apre oggi, 5 marzo 2026, negli spazi della Galleria d’Arte Malinpensa by La Telaccia di Torino, la mostra personale di Vanni, intitolata Natura assoluta. L’esposizione, visitabile fino al 21 marzo, è accompagnata da un testo critico e da una presentazione a cura di Monia Malinpensa.

La mostra riunisce una selezione di opere che attraversano alcuni dei temi ricorrenti della ricerca pittorica dell’artista, tra paesaggi, interni, visioni floreali e scene naturalistiche. Il progetto espositivo prende il titolo da un’idea di natura intesa come spazio di osservazione e di interpretazione pittorica, in cui il colore e la luce diventano elementi centrali della composizione.

Vanni vive e lavora in Umbria, in un contesto ambientale che rappresenta uno dei principali riferimenti della sua produzione artistica. Dopo i primi studi compiuti a Roma, ha proseguito il proprio percorso a Parigi, dove ha vissuto per diversi anni entrando in contatto con l’ambiente artistico della capitale francese. Questa esperienza internazionale si affianca a un legame dichiarato con la luce e le atmosfere del Mediterraneo, che costituiscono una componente riconoscibile della sua pittura.

Le opere presentate in mostra si caratterizzano per una palette cromatica intensa e per una ricerca centrata sui contrasti di luce e colore. Nella costruzione delle immagini, l’artista utilizza campiture cromatiche decise e segni che definiscono forme e contorni, dando vita a composizioni in cui il colore assume un ruolo strutturale nello spazio pittorico. «Le sue opere nascono da una interpretativa sensibile che si intrecciano con la forza del segno, con la vitalità della materia e con un ritmo cromatico sempre capaci di definire uno stile profondamente evocativo», si legge nel testo che accompagna la mostra, mettendo in evidenza anche l’attenzione di Vanni per la dimensione gestuale della pittura.

Natura assoluta propone così uno sguardo sulla produzione recente dell’artista, con una serie di lavori che riflettono sul rapporto tra percezione della natura e linguaggio pittorico contemporaneo. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 21 marzo 2026.