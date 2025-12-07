Acquisizioni museali: etica, pratiche e visioni: il nuovo volume pubblicato da ICOM Italia

Che cosa significa oggi “acquisire” per un museo?

La definizione di museo proposta da ICOM riconosce l’incremento delle collezioni come una delle funzioni costitutive dell’istituzione museale e apre a una concezione più dinamica, partecipata e relazionale del patrimonio, in cui al centro non vi sono solo i beni, ma anche i processi e le comunità che li generano. Attraverso pratiche di acquisizione continue e consapevoli, il museo costruisce, interpreta e trasmette le proprie collezioni, rileggendo criticamente il passato per confrontarsi con le trasformazioni del presente.

Il volume Acquisizioni museali: etica, pratiche e visioni, offre uno sguardo ampio e concreto sul tema, mostrando come l’acquisizione – spesso percepita come attività tecnica o amministrativa – sia in realtà una leva fondamentale attraverso cui i musei definiscono la propria identità e rispondono alle sfide della contemporaneità.

Da questa prospettiva prende forma la domanda chiave che ci siamo posti in partenza: che cosa significa oggi “acquisire” per un museo? Il libro accompagna il lettore nella comprensione del quadro giuridico e amministrativo in cui operano le istituzioni museali, offrendo strumenti chiari per orientarsi tra responsabilità, trasparenza e due diligence. Ma acquisire non è soltanto una questione procedurale: è anche una scelta etica. Provenienze, rischi di traffici illeciti, relazioni con il mercato dell’arte sono affrontati alla luce del Codice Etico ICOM, sottolineando come ogni decisione incida sul patrimonio di domani.

In un contesto come quello lombardo, il tema delle acquisizioni museali assume un ruolo particolarmente significativo grazie a una lunga tradizione di partecipazione dei cittadini, dei collezionisti privati e delle imprese alla costruzione del patrimonio pubblico.