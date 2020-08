Agosto al MAXXI e le mostre fino a dicembre

La mostra, a cura di Margherita Guccione e Pippo Ciorra, riapre con un nuovo allestimento e un focus sulla casa post COVID-19 : «Una riflessione sulla casa post COVID-19: tecnologica, ecologica, multitasking. Su questo tema si concentra la ricerca del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, nell’estate 2020, attraverso quattro progetti d’arte, architettura e design.

All’interno del museo: il nuovo allestimento della mostra AT HOME 20.20, ripensata alla luce di come il Coronavirus abbia cambiato il nostro modo di vivere la casa. Su Instagram: “Casa Mondo”, la prima mostra digitale del MAXXI, che coinvolge un dream team di designer internazionali. Nella piazza del museo: l’installazione Home Sweet Home di Lucy Styles, vincitrice di YAP Rome at MAXXI 2020, con le sue stanze a cielo aperto e After Love, la casa impossibile del duo Vedovamazzei», si legge nel comunicato stampa.