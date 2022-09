Al MAXXI L’Aquila al via ‘Performative02’. Le parole di Bartolomeo Pietromarchi

Ne abbiamo parlato con Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI L’Aquila nell’intervista qui sotto.

Perfomative giunge alla seconda edizione. Quali sono le maggiori differenze rispetto alla prima?

«Questa seconda edizione è un consolidamento della prima sia dal punto di vista dei rapporti di collaborazione avviati l’anno scorso, sia dello spirito generale della manifestazione. La grande novità di quest’anno è l’estensione del campo di azione al di fuori de L’Aquila, fino a Fontecchio, un paese di poche centinaia di abitanti a 25 km dal capoluogo abruzzese, dove si svolgerà tutta l’ultima giornata del festival, domenica 18 settembre. L’impostazione di fondo del festival rimane la stessa, con la collaborazione con i docenti dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila nella co-curatela di Performative02».

Come si colloca questa iniziativa nella programmazione del MAXXI L’Aquila?

«Come avevamo dichiarato l’anno scorso, la politica del MAXXI L’Aquila è quella di porsi in relazione con le eccellenze culturali e artistiche del territorio, quindi non solo la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti: per altre mostre, ad esempio, abbiamo collaborato con il GSSI Gran Sasso Science Institute, con i Laboratori di Fisica Nucleare del Gran Sasso, con il MuNDA Museo Nazionale d’Abruzzo. Tutto ciò si inserisce nella strategia di tessere concretamente una serie di relazioni rapportandosi con istituzioni radicate sul territorio, favorendo il coinvolgimento di chi vi lavora, da un punto di vista curatoriale e ideativo, non semplicemente istituzionale, evitando così di calare le iniziative dall’alto».

Performative02 prevede delle nuove produzioni. Come è nato questo aspetto?

«Si tratta di una peculiarità di tutta la programmazione del MAXXI L’Aquila e della sua politica culturale, che si caratterizza per l’ampio spazio dato alle nuove produzioni. Ciò vale non soltanto nel caso di Performative, ma anche, ad esempio, per “Afterimage”, la mostra attualmente visitabile che ho co-curato con Alessandro Rabottini e che conta circa un terzo di nuove produzioni fra le oltre trenta opere in mostra. L’aspetto del site specific, inoltre, è nella natura stessa di Performative: gli artisti invitati non propongono esattamente le stesse opere già presentate altrove, ma lavorano su riadattamenti, come nel caso di Beatrice Marchi, Madison Bycroft, Alex Cecchetti e Francesco Cavaliere, che portano opere basate su un nucleo di ricerca già realizzato ma rese site specific per L’Aquila».