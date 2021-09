Da Dante a Tiziano, fino all’arte contemporanea: dal 5 ottobre inizia la nuova stagione degli Uffizi che, facendo tesoro dell’esperienza trascorsa, si diffonderà anche al di là delle mura delle Gallerie, per aprirsi al pubblico virtuale. Si parte già il 22 settembre, con gli “Incontri” del mercoledì pomeriggio nell’auditorium Vasari, mentre il 27 settembre, su Facebook arrivano le opere della collezione, raccontate in tempo reale dalle sale.

«Il museo non è solo un contenitore di opere ma anche un centro di irradiamento di idee e un luogo di confronto: agli Uffizi la ricerca non si interrompe mai, si pubblicano libri, si discutono argomenti che interessano l’arte, l’insegnamento dell’arte, l’economia e la gestione dell’arte. Le nostre mostre, le conferenze del mercoledì e le dirette Facebook fanno parte di questa attività continua che avvicina e rende partecipi i nostri visitatori reali e virtuali», ha dichiarato Eike Schmidt, direttore del museo.

Ancora visitabili nel complesso museale le installazioni arboree di Giuseppe Penone, fino al 3 ottobre, e l’esposizione del capolavoro di Raffaello, il Ritratto di Leone X, protagonista lo scorso anno della mostra dedicata all’Urbinate nei Cinquecento anni dalla sua morte, in un allestimento appositamente dedicato nella sala delle Nicchie della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, fino al 16 gennaio 2022.

La nuova programmazione delle mostre prenderà avvio in autunno. Dal 5 ottobre al 16 gennaio, il Ritratto di Jacopo Strada di Tiziano, capolavoro in prestito dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, sarà esposto nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Sempre a Palazzo Pitti, nell’andito degli Angiolini, dal 12 ottobre al 12 dicembre sarà visitabile la mostra “Smarriti” di Franco Ionda.

Gli Uffizi, dall’ 8 ottobre al 9 gennaio, nella Sala della Niobe, accoglieranno un dipinto del Seicento che, per l’epoca, ha un soggetto rarissimo, tratto dalla Divina Commedia di Dante: è l’inquietante Conte Ugolino di fra’ Arsenio Mascagni, acquistato proprio nelle scorse settimane dai Friends of the Uffizi Gallery e donato al museo fiorentino. E dal 2 novembre al 19 dicembre viene affrontato il tema della lotta alla violenza contro le donne, la cui giornata ricorre il 25 novembre, ponendo in dialogo, agli Uffizi, il busto di Costanza Bonarelli realizzato da Gian Lorenzo Bernini – che, amante della dama, la sfregiò per gelosia – con gli le immagini di donne che hanno subito violenze, scattate dalla fotografa sarda Ilaria Sagaria.

Oltre ai progetti espositivi, in programma anche gli appuntamenti di “Incontri di arte e cultura”, il ciclo di conferenze del mercoledì alle 17 nell’auditorium Vasari delle Gallerie, curato da Fabrizio Paolucci, responsabile dell’Arte classica e coordinatore delle iniziative scientifiche del museo. Dal 22 settembre fino a Natale sono in programma 14 appuntamenti incentrati su temi eterogenei, dalla musica nell’antica Grecia alle collezioni di icone russe a Palazzo Pitti: per il momento le conferenze saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook degli Uffizi.

Sempre su Facebook, al via ogni lunedì, alle 12:30, anche le dirette di Uffizi On Air, nel corso delle quali curatori e specialisti delle Gallerie degli Uffizi illustreranno dal vivo opere e spazi del complesso museale, rispondendo in tempo reale alle domande degli spettatori. Prima puntata, il 27 settembre, con Marta Pierini, che racconterà le opere di Perugino agli Uffizi.