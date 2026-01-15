15 gennaio 2026

Il New Museum di New York è pronto a riaprire, con spazi raddoppiati

L’ampliamento firmato da OMA raddoppia la superficie del New Museum di New York, che riaprirà nel marzo 2026 con una mostra collettiva di 200 artisti, diffusa in tutti i nuovi spazi

Rendering of the expanded New Museum. Courtesy OMA/bloomimages.de

Il 21 marzo 2026 il New Museum riaprirà al pubblico dopo una fase di profonda trasformazione della propria sede sul Bowery, a New York. L’espansione progettata da OMA – con Shohei Shigematsu e Rem Koolhaas, in collaborazione con Cooper Robertson – segna la fine di un lungo percorso, dopo quasi dieci anni di progettazione e una chiusura di due anni. Dal 2007, con l’edificio progettato da SANAA, il museo ha incarnato un’idea di verticalità compatta, quasi ascetica. Si tratterà dell’unico edificio al mondo a combinare il lavoro di due architetti viventi vincitori del Premio Pritzker.

Situato all’angolo tra Bowery e Prince Street, il New Museum ha sempre avuto una personalità fortemente caratterizzata: quasi un corpo estraneo nel tessuto urbano di Lower Manhattan, ma al contempo profondamente radicato.

Rendering of the expanded New Museum. Courtesy OMA/bloomimages.de

A seguito della ristrutturazione che, secondo il New York Times, è costata 82 milioni di dollari, il nuovo edificio porta la superficie complessiva a più di 11mila metri quadrati, raddoppiando di fatto lo spazio espositivo. Il dato quantitativo, comunque, dice poco se preso da solo. Più rilevante è la ridefinizione della circolazione interna, con nuovi ascensori, una grande Atrium Stair e una maggiore permeabilità al livello stradale, e l’introduzione di spazi pensati esplicitamente per la produzione e il dibattito. Non è un caso che una parte significativa del nuovo edificio sia destinata a programmi come NEW INC, l’incubatore culturale del museo, e agli studi per artisti in residenza.

Rendering of the expanded New Museum. Courtesy OMA/bloomimages.de

La riapertura sarà accompagnata da una grande mostra inaugurale, New Humans: Memories of the Future, che occuperà l’intero edificio ampliato. Il progetto espositivo riunirà oltre duecento figure – artisti, scrittori, architetti, scienziati, filmmaker – per interrogare come le trasformazioni tecnologiche e sociali abbiano modificato, nel tempo, le concezioni di ciò che definiamo “umano”. Accostando opere recenti e nuove produzioni a lavori e materiali del XX secolo, la mostra si presenta come una vera e propria indagine trans-storica. Verranno accostate infatti opere nuove e recenti di artisti come Lucy Beech, Pierre Huyghe, Tau Lewis, Wangechi Mutu, Andro Wekua e Anicka Yi a lavori di artisti e figure culturali del Novecento come Francis Bacon, Constant Nieuwenhuys, Salvador Dalí, Hannah Höch, Eduardo Paolozzi e Carlo Rambaldi.

Rendering of the expanded New Museum. Courtesy OMA/bloomimages.de

Accanto alla mostra, il museo presenterà una serie di commissioni site-specific destinate a una visibilità di lungo periodo. Tra queste, un intervento di Tschabalala Self per la facciata, una scultura monumentale di Klára Hosnedlová per la Atrium Stair e un lavoro di Sarah Lucas per la nuova piazza pubblica all’ingresso. In questo quadro si inseriscono anche il nuovo ristorante e l’ampliamento del bookshop, entrambi accessibili dal livello strada.

Rendering of the expanded New Museum. Courtesy OMA/bloomimages.de

«Fin dalla nostra fondazione, quasi 50 anni fa, il New Museum è stato una casa per l’arte più innovativa del presente e un rifugio per gli artisti che la producono. Il nostro nuovo edificio di 120.000 piedi quadrati sul Bowery segnala un rinnovato impegno verso la nuova arte e le nuove idee, e verso il museo come luogo in continua evoluzione per il rischio, la collaborazione e la sperimentazione», ha dichiarato Lisa Phillips, Toby Devan Lewis Director del New Museum dal 1999.

Nel weekend inaugurale del 21 e 22 marzo, l’ingresso al museo sarà gratuito, con le registrazioni per ottenere i biglietti aperte a partire da febbraio.

