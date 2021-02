La Peggy Guggenheim Collection riapre. Le parole della Direttrice

A Venezia a partire dall’11 febbraio sarà possibile tornare a visitare la Collezione Peggy Guggenheim i giovedì e i venerdì dalle 10 alle 18.

(La prenotazione online rimarrà obbligatoria, sul sito guggenheim-venice.it, e l’ingresso sarà contingentato per fasce orarie nel rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19).

Abbiamo contattato Karole P. B. Vail, Direttrice Collezione Peggy Guggenheim, che così ha commentato la riapertura: «Dopo 98 lunghi giorni di chiusura, a partire dall’11 febbraio la Collezione Peggy Guggenheim riapre finalmente le porte al pubblico. Siamo felici di poter tornare ad accogliere i visitatori nelle sale di Palazzo Venier dei Leoni. Riapriamo perché la Collezione torni ad essere un luogo di incontro e uno spazio di “libertà” per una comunità che ha bisogno di quella ispirazione, dialogo e scambio che l’arte sa stimolare. In tal modo il museo adempie alla sua funzione sociale in quanto spazio inclusivo, accessibile dove la conoscenza del passato diventa riflessione e spunto per costruire il nostro presente e il nostro futuro.

Questa apertura è senz’altro un invito ai nostri concittadini, ai veneti, e naturalmente ai nostri affezionati soci e sostenitori, che hanno dimostrato anche nel corso di questa seconda chiusura la loro vicinanza e supporto, nell’attesa che anche il pubblico italiano e internazionale possa ricominciare a viaggiare».

«Ci tengo a ricordare – ha aggiunto la Direttrice – che proseguiranno anche nei prossimi mesi le molte attività social e digital, con cui il museo ha continuato a dialogare con il proprio pubblico durante la prolungata chiusura ma ora è tempo di tornare a vivere l’arte e la cultura di persona assaporando la bellezza intensa delle opere senza tempo custodite a Palazzo Venier dei Leoni. Rimane naturalmente sempre valido l’invito a seguire l’articolato palinsesto social della Collezione, con cui quotidianamente il museo si racconta ai suoi oltre 530mila followers».

Il calendario delle attività alla Peggy Guggenheim Collection

Mentre il pubblico potrà tornare a visitare la collezione permanente, la Collezione Peggy Guggenheim prosegue le attività online (e non solo), qui sotto potete trovare tutti gli appuntamenti.

L’Arte è Vita

Corso online di storia dell’arte

A cura di Alessandra Montalbetti, Pinacoteca di Brera

8 – 22 febbraio, ore 19

«Proseguono lezioni di storia dell’arte di “L’Arte è Vita“, in diretta su Zoom, riservate ai soci del museo: ultimi due incontri per scoprire i legami tra arte, moda e cinema. C’è sempre tempo per iscriversi, i link alle prime due lezione vengono inviati anche a corso iniziato».

VIS-À-VIS

Affinità elettive tra capolavori della Collezione Peggy Guggenheim e della Pinacoteca di Brera.

12 febbraio

«Terzo appuntamento con il progetto social “VIS-À-VIS” che grazie alla voce dei direttori della Collezione Peggy Guggenheim, Karole P. B. Vail, e della Pinacoteca di Brera, James Bradburne, fa dialogare artisti e opere delle due istituzioni alla scoperta della loro intrinseca contemporaneità.

Questo ultimo “incontro” mette idealmente a confronto Madonna col bambino e santi, angeli e Federico da Montefeltro (1472 – 74) di Piero della Francesca e Composizione n.1 con grigio e rosso 1938 / Composizione con rosso 1939 (1938 -39) di Piet Mondrian. I video sono disponibili sulle piattaforme social dei due musei».

Museo e cittadini. La bellezza come codice dell’equilibrio sociale

Incontro in diretta su Zoom con la Prof.ssa Irene Baldriga

3 marzo, ore 16.00

«Un incontro di formazione aperto a tutti con Irene Baldriga, ricercatore RTDB, presso Dipartimento SARAS, Università “Sapienza” di Roma. L’intervento illustrerà la rilevanza dell’educazione al patrimonio culturale rispetto alla trasmissione dei valori di identità, appartenenza e sostenibilità sociale, evidenziando in quale modo l’esperienza estetica costituisca un fattore indispensabile nel raggiungimento del benessere dei singoli e delle comunità».

Per informazioni poter scrivere a didattica@guggenheim-venice.it

Sotto la lente

4 incontri in diretta su Zoom, con Paola Borghese, restauratrice Pinacoteca di Brera e Luciano Pensabene Buemi, conservatore Collezione Peggy Guggenheim

Marzo – aprile

«Boldini, Kandinskij, Segantini e Picasso: escamotage artistici, tecniche di restauro e conservazione per le opere di quattro maestri dell’arte tra Otto e Novecento. I primi due incontri, gratuiti, sono aperti a tutti mentre per partecipare ai successivi è necessario essere soci del museo».

Per informazioni poter scrivere a membership@guggenheim-venice.it

SuperaMenti. Pratiche artistiche per un nuovo presente

Workshop “Chi guarda cosa?” con Stefano Ogliari Badessi, in arte SOB

14 – 16 maggio

«Quarta e ultima tappa del progetto ideato dalla Collezione Peggy Guggenheim con Swatch Art Peace Hotel per gli under 25, il laboratorio, gratuito, che si terrà sull’isola della Certosa, Venezia, vuole approfondire e onorare il rapporto tra Venezie e le sue acque sottolineando importanza e potenzialità di questa sua anima fluttuante e liquida.

I partecipanti lavoreranno con materiali di recupero nella creazione di due “occhi galleggianti”, perché come diceva Amedeo Modigliani: “Quando conoscerò la tua anima dipingerò i tuoi occhi”.

Ad anticipare l’appuntamento ci saranno due incontri, aperti a tutti, sulla piattaforma Zoom. Il workshop del 14-16 maggio è invece su prenotazione e dedicato a chi ha dai 16 ai 25 anni».

Collezione Peggy Guggenheim e Radio Italia

«Dopo il primo, prolifico incontro nel 2008, il sodalizio tra la Collezione Peggy Guggenheim e Radio Italia, che nel corso del 2021 è la radio ufficiale del museo veneziano. Grazie alle seguitissime frequenze di RadioItalia, i capolavori del XX secolo custoditi a Palazzo Venier dei Leoni, così come le tante attività online sviluppate dal museo durante la chiusura per continuare a dialogare con il pubblico, arriveranno dritte nelle case di milioni di italiani, fedeli ascoltatori dell’emittente più ascoltata per la musica italiana».