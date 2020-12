«Istituito per la prima volta nel 1982 su iniziativa di Philippe Nordmann, il Premio Manor rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi e ambiti in Svizzera all’interno della scena artistica contemporanea. Il premio, che viene assegnato ogni due anni, si rivolge ad artisti con meno di quarant’anni e attivi nei diversi ambiti delle arti visive. Marta Margnetti (1989), artista ticinese il cui lavoro si situa tra arte applicata, design e artigianato, è la vincitrice del Premio Manor Ticino 2020», ha ricordato l’istituzione.

Intervista a Marta Margnetti, vincitrice del Premio Manor Ticino 2020

Che cosa significa per te aver vinto il Premio Manor 2020?

«In questo particolare anno, ha significato prima di tutto una sicurezza. Quando tutto è incerto, essere sicura di avere una mostra istituzionale mi ha aiutata a guardare avanti, ad avere un luogo da raggiungere, un punto sicuro nel futuro a cui mirare, anche nei momenti in cui stavo sperimentando rabbia, perdita o ansia. Inoltre, questo premio è ovviamente anche un importante segno di riconoscimento e fiducia verso ciò che ho fatto negli ultimi anni e uno stimolo ad andare avanti».

Puoi riassumerci, in estrema sintesi, i cardini della tua ricerca?

«Lavoro principalmente con la scultura e l’installazione, ma ho un background proveniente dalla pittura e dal disegno. Le mie sculture sono spesso bidimensionali e mi interessa osservare come possono abitare il volume vuoto dello spazio, prendendo il proprio posto, interagendo con le strutture esistenti e il corpo dello spettatore.

Utilizzo principalmente materiali che provengono dal settore edile, che hanno un carattere grezzo e resistente, come cemento, ferro, bronzo, legno, ceramica. Mi piace introdurre piccoli e fragili dettagli per bilanciare la rigidità delle strutture che creo, usando per esempio sapone, cera, fiori secchi, candele tremolanti, magneti, acqueforti, nodi, schegge di vetro, polvere. Cerco un equilibrio tra qualcosa di molto stabile e dettagli inafferrabili.

Cerco di avere una pratica abbastanza aperta da permettermi cambiamenti sia nelle tecniche che nei metodi. I risultati delle ricerche dipendono spesso da fattori esterni: cerco di capire il tipo di spazio espositivo e di pubblico o esigenze particolari nel mio territorio. Quando mi chiamano per esporre da qualche parte è importante visitare personalmente l’istituzione e, se ciò non è possibile, mi immagino lì e osservo come l’architettura influisce sul mio corpo. Mi chiedo se mi sento a mio agio e dove si annidano le tensioni maggiori. Può essere l’atmosfera del luogo stesso, un’insenatura nel muro, il tipo di luce. Recentemente ho iniziato a scrivere brevi scenari per introdurre le opere d’arte».

Quali progetti hai per i prossimi mesi?

«Prima di tutto devo sicuramente spostare il mio studio in un posto nuovo, passando da un enorme garage a una stanza di 20 mq. Nei primi mesi del 2021 proseguirò con la stesura di questi scenari, banali ma intensi, che funzionano come un film di 30 secondi. A giugno esporrò ad Art Môtiers, poi probabilmente in un nuovo spazio esterno a Basilea e poi di nuovo all’aperto in un piccolo villaggio sul lago qui nella regione di Lugano. Ho anche intenzione di stampare un libro d’artista con alcuni amici».