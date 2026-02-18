Nuovi direttori per 14 musei di seconda fascia: le nomine del Ministero

Il Ministero della Cultura ha annunciato i nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia, completando così il percorso avviato con il bando pubblicato lo scorso 7 agosto. La procedura riguardava 14 istituti distribuiti sull’intero territorio nazionale, tra complessi monumentali, parchi archeologici e sistemi museali di rilevanza strategica. L’incarico, della durata di quattro anni e rinnovabile in caso di valutazione positiva, è stato assegnato al termine della selezione pubblica conclusa entro i termini previsti dal bando.

«I miei migliori auspici di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia, e un ringraziamento alla commissione di valutazione e al direttore Generale Musei, Massimo Osanna, per aver tempestivamente selezionato le nuove figure», ha dichiarato il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Ecco i nominativi assegnati a ciascun istituto: al Museo storico e Parco del Castello di Miramare, nell’ambito della Direzione regionale Musei nazionale Friuli-Venezia Giulia, è stato nominato Guido Comis; alla guida del Complesso monumentale della Pilotta va Denis Ton; i Musei Nazionali di Bologna – Direzione regionale Musei Nazionali Emilia-Romagna saranno diretti da Luigi Gallo; ai Musei nazionali di Lucca è stata nominata Maria Elena Motisi; Pantheon e Castel Sant’Angelo, nell’ambito della Direzione Musei nazionali della città di Roma, saranno guidati da Luca Mercuri; il Parco Archeologico dell’Appia Antica sarà diretto da Luigi Scaroinia; a Villa Adriana e Villa d’Este è stato nominato Alberto Samonà; le Ville monumentali della Tuscia saranno affidate a Alessandro Mascherucci; Alla guida del Palazzo Reale di Napoli è stata nominata Alessandra Necci; I Musei nazionali del Vomero saranno diretti da Almerinda Padricelli; per i Musei e parchi archeologici di Capri è stato nominato Luca Di Franco; il Parco archeologico di Ercolano sarà diretto da Federica Colaiacomo; al Castello Svevo di Bari, nell’ambito della Direzione regionale Musei nazionali Puglia, è stata nominata Anita Guarnieri; infine, i Musei nazionali di Matera – Direzione regionale Musei nazionali Basilicata – saranno guidati da Raffaella Bonaudo.

Il bando era aperto ai cittadini dell’Unione Europea in possesso di comprovata qualificazione professionale, con esperienza documentata nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale o nella direzione di istituti e strutture pubbliche e private. Era possibile candidarsi per un massimo di cinque istituti tra quelli elencati.