Roma, la riapertura del nuovo MACRO di Cristiana Perrella slitta di due mesi

«Necessità strutturali che stanno richiedendo un intervento più complesso e prolungato rispetto alle previsioni iniziali» questo il motivo che ha costretto il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma a posticipare la giornata d’inaugurazione della nuova programmazione di ben due mesi.

La riapertura del museo avrebbe dovuto segnare anche il debutto della nuova direzione artistica di Cristiana Perrella con la collettiva UNAROMA, curata insieme all’ex direttore Luca Lo Pinto.

Cristiana Perrella e il MACRO: cosa aspettarsi

Appena nominata la Perrella aveva affermato: «Lavorerò a un MACRO capace di essere insieme invitante e radicale, generoso accogliente e all’avanguardia, e stimolante, punto di riferimento per la scena artistica locale e interlocutore credibile su scala internazionale. Un museo che si interroga sul proprio ruolo, che accoglie e ascolta, che si mette alla prova, dove si va non solo per vedere una mostra, ma per vivere l’arte in tutte le sue forme, per incontrarsi, per discutere, per conoscere e immaginare».

Dopo l’esperienza come direttrice del Centro Pecci di Prato tra 2018 e 2021, Perrella è stata chiamata a ripensare il ruolo del MACRO all’interno del tessuto culturale urbano, puntando su un museo «aperto, diffuso, radicato nella città», come aveva dichiarato lo scorso giugno alla presentazione del progetto. Il primo capitolo di questa nuova stagione sarà perciò dedicato ai concetti di “ascolto e prossimità” e coinvolgerà artisti italiani e internazionali in dialogo con la scena romana. Interessante anche la sua scelta di riaprire al pubblico spazi rimasti chiusi troppo a lungo —come la ricchissima biblioteca del museo— e di crearne di nuovi, come una sala cinema da cento posti.

Ciò che cambia nella programmazione

Nonostante il posticipo, il museo non resterà in completo disuso fino a dicembre. Per il 1° novembre è infatti previsto un evento speciale dedicato a Pier Paolo Pasolini, che fungerà da anteprima simbolica della nuova stagione. Centrale per quest’iniziativa è la nuova produzione di Enzo Cosimi intitolata Una disperata vitalità. Un tributo a Pier Paolo Pasolini, insieme a tutta una serie di attività multidisciplinari.

Il progetto Flashback Roma —inizialmente pensato come prologo per la Giornata del Contemporaneo del 4 ottobre— verrà invece riprogrammato in concomitanza con la nuova inaugurazione invernale.

Quest’ultma prevede, oltre alla già nominata collettiva UNAROMA, anche una novità: una mostra dell’artista brasiliano Jonathas de Andrade, sviluppata in collaborazione con Conciliazione 5 e Fondazione In Between Art Film.