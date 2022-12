11 musei di natura pubblica e privata, dall’arte antica al contemporaneo, riuniti in una rete diffusa, dalla forte vocazione territoriale, dedicata alla promozione dell’arte e della cultura come occasioni di sviluppo e di cooperazione. In occasione di una conferenza stampa presso l’Antico Palazzo dei Vescovi, è stato presentato il nuovo SIMUP – Sistema Museale Pistoiese, costituito ufficialmente già il 28 aprile 2021, con una convenzione sottoscritta dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia, dai Comuni di Pistoia e Pescia, da Pistoia Eventi Culturali-Fondazione CARIPT e da Associazione Museo della Carta di Pescia.

A comporre il SIMUP – Sistema Museale Pistoiese, Museo Civico d’Arte Antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e Casa-studio Fernando Melani, nella titolarità del Comune di Pistoia; Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, dalle Collezioni del Palazzo de’ Rossi, Palazzo Buontalenti e Museo di San Salvatore, nella titolarità di Musei/Fondazione Caript; Museo Civico Galeotti e Gipsoteca Libero Andreotti, nella titolarità del Comune di Pescia, Museo della Carta di Pescia, nella titolarità dell’omonima associazione.

Il SIMUP rientra nell’ambito del più ampio contesto del Piano Strategico della Cultura della città e della provincia di Pistoia, primo e oggi unico Piano Strategico della Cultura toscano a livello provinciale, nato a seguito dell’esperienza di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017. A guidare il Sistema, Monica Preti, direttrice e coordinatrice scientifica e già Direttrice di Pistoia Musei, affiancata dal Comitato di indirizzo (di cui fanno parte i Sindaci di Pistoia e di Pescia, il Presidente dell’amministrazione provinciale di Pistoia, A.U. Pistoia Musei, il Presidente Associazione Museo della Carta onlus), dal Comitato tecnico-scientifico (composto dai Direttori e responsabili scientifici dei musei aderenti e da un rappresentante della Provincia di Pistoia) e dal Capofila, responsabile della gestione amministrativa.

SIMUP: gli 11 musei del nuovo Sistema Museale Pistoiese

«Il Sistema Museale Pistoiese intende raccontare la molteplicità delle storie pistoiesi, che, intrecciandosi nel tempo e nei luoghi, hanno dato e danno vita all’unicità del suo carattere», spiegano dall’organizzazione. «Credendo fermamente nel ruolo chiave del museo nel percorso di crescita culturale e sociale delle comunità, questa organizzazione avverte la necessità di sviluppare collaborazioni con enti pubblici e privati capaci di rafforzare, da un lato, la sua funzione sociale dei musei e, dall’altro, di condurre alla realizzazione di originali proposte educative di sistema, pensate e strutturate per raggiungere pubblici diversi e per far emergere i musei nel territorio, alla ricerca di nuovi e originali motivi di visita, in grado di accrescere l’interesse, la consapevolezza e il senso di appartenenza dei visitatori».

Variegata infatti la composizione dei vari attori, dal Museo dello Spedale del Ceppo di Pistoia, situato nello storico complesso ospedaliero fondato nel 1277, al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, la cui collezione comprende opere di Arte Povera, Concettuale, Minimal e Poesia Visiva, tra i vari movimenti. Fino a Palazzo Buontalenti che, dal 2011, è sede delle mostre realizzate da Fondazione Caript e, più recentemente, da Pistoia Musei, come “Sebastião Salgado. Exodus”, nel 2020, “Aurelio Amendola. Un’antologia”, nel 2021, e “Mauro Bolognini | Un nouveau regard”, nel 2022.

Tra i nuovi progetti, uno speciale kit di vista per i bambini e un programma di digitalizzazione del patrimonio finanziato dal bando n. 10/2021 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. I risultati del lavoro, finalizzato a tracciare un percorso di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni dei musei pistoiesi, a partire da quelli appartenenti a SIMUP, saranno presentati alla fine del prossimo anno.