Il 30 giugno 2023 alle ore 19.00, il duo musicale composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, in arte La Rappresentante di Lista, incontrerà una selezione di appassionati all’interno del proprio studio presso la Casa degli Artisti a Milano. La residenza, iniziata lo scorso 12 giugno e che terminerà all’inizio di luglio, ha messo in contatto LRDL con gli esperti del settore, come producer, compositori e coreografi, con l’obiettivo di dare il via a un nuovo ciclo di produzione musicale.

L’idea che ha portato alla nascita della band risale al 2011 quando la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina si sono incontrati a Palermo durante una contestazione. Il nome del duo è stato scelto in seguito alla decisione della cantante, originaria di Viareggio, di candidarsi come rappresentante di lista in Sicilia per poter votare durante il referendum abrogativo sull’energia nucleare.

Nei dodici anni di carriera, in cui hanno presentato i loro album in Italia e all’estero, presenziano in più occasioni al Festival di Sanremo, rispettivamente con Amare nel 2021, vincitrice del Disco di Platino, con Ciao Ciao nel 2022, che ha ottenuto il Triplo Disco di Platino, e nell’edizione del 2023 hanno lavorato al testo di Lettera22 per i Cugini di Campagna. Sempre nel 2021, Il Saggiatore pubblica il primo romanzo del duo, dal titolo Maimamma, che racconta la storia della giovane Lavinia, la quale si ritrova a ricostruire la propria vita in una città sconosciuta, con turni di lavoro stressanti e sommersa dalla frenesia della società contemporanea. In questo contesto, la protagonista rimane incinta e si ritrova a fare i conti con l’imminente fine del mondo. Lo stile della pubblicazione, analogo alle tematiche trattate in ambito musicale, è definito dalla casa editrice «sofisticato ma pop, raffinato ma in grado di arrivare a tutti». Nello stesso anno esce l’ultimo album, MyMamma, che nel 2022 è stato arricchito da Ciao Ciao, Diva e Be My Baby, presentata durante la serata delle cover a Sanremo.

La formazione teatrale e performativa, che lega entrambi, crea una perfetta sintonia con l’ambiente della Casa degli Artisti dove creatività e suono trovano spazio per la ricerca e la sperimentazione. In occasione dell’apertura dell’Atelier, descritto come una «performance di studio, di condivisione e di immersione nella pura creatività», i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con il duo musicale, che mostrerà al pubblico il dietro le quinte che conduce alla realizzazione di un brano. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti previa registrazione via email.