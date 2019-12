Senti come suona il Natale elettronico a Palermo, con SYS

Temperature primaverili, ottima cucina, scorci suggestivi, insomma, trascorrere il Natale a Palermo è una vera festa. Ancora meglio se ci fosse una bella musica. Cosa che, in effetti, capiterà per SYS, rassegna di musica elettronica nata da un’idea di Bangover Crew, associazione di giovani made in Palermo, che animerà l’atmosfera della città siciliana dal 26 al 29 dicembre 2019.

Arrivata alla sua quinta edizione, SYS fa del glocal il punto di forza, mettendo in dialogo l’unicità del luogo ospitante con suggestioni provenienti da altre esperienze. Se poi puoi puntare su spazi come Camus, St’Orto/Tipi Off e Ibis Style Hotel, vincere è l’unico risultato. Ma a essere aperti al pubblico, anche spazi solitamente chiusi, come la Chiesa di Sant’Andrea degli Amalfitani, che il 27 e del 28 dicembre ospiterà gli headliners della rassegna.

La lineup di SYS a Palermo

Sys è il nome della fondazione fenicia della città di Palermo e significa fiore. 18 artisti in sei diversi spazi, per quattro giorni e 28 ore complessive di musica, «una lineup dallo spirito internazionale e all’insegna della multiculturalità, una proposta che riflette la storia passata e contemporanea della città di Palermo», spiegano da Bangover Crew.

Tra gli ospiti di spicco, Budino, djette nata in Italia e di base a Berlino, che stupirà tutti per la sua selezione ritmata e senza freni. Per la prima volta in Sicilia, direttamente da Lisbona, pronta per farci entrare nella giungla, Chima Hiro, regina del dancefloor della famiglia di Principe Discos e con una Boiler Room alle spalle.

Uscito da poco con Afro Spazio su Cosmica Records, Joseph Tagliabue è il resident di BUKA, party intimo e avanguardistico di Milano. Conosciuto per il suoi long set capaci di far viaggiare la pista su un altro livello, il suo programma mensile su Radio Raheem è una vagonata di chicche cosmiche. In viaggio da Milano anche Matteo Pit, che però è nato sul mare della riviera romagnola ed è il fondatore di Club Adriatico, rassegna di musica di elettronica d’avanguardia, e l’altra metà del cielo dei Primitive Art, progetto di musica sperimentale di casa Warp Records. Nicolas Gaunin è un produttore di musica elettronica veneto della famiglia di ArteTetra, etichetta musicale sperimentale in forte crescita. Le sue produzioni sono loop infiniti di ritmi antichi e ancestrali in grado di stregare il pubblico.

Ma SYS è proporrà anche uno spaccato di musica della Palermo contemporanea, con Riccardo Schirò, fondatore dell’etichetta palermitana Gravity Graffiti. E poi spazio anche per 1999, il side project di Angelo Sicurella, musicista palermitano attivo da anni nel panorama musicale nazionale, e per Haroldo, il nuovo progetto di Alessio Miceli, prima conosciuto come Il Ragazzo della Noce.

Qui tutte le informazioni sul programma completo.