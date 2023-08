Torna in Sicilia Ellenic Music Festival, musica contemporanea nella Valle dei Templi

L’8 e il 9 agosto l’Ellenic Music Festival torna nella Valle dei Templi di Agrigento, all’interno del Parco Archeologico, patrimonio UNESCO che ogni anno attira centinaia di migliaia di visitatori. Durante l’estate, la Sicilia è luogo di numerosi festival e richiama l’antico legame dell’isola con la tradizione della musica e del teatro. Quest’anno, giunto alla sua terza edizione, l’Ellenic Music Festival punta tutto su una proposta musicale di ospiti internazionali, dal rock alla dance all’elettronica: The Whistling Heads, Fujiya & Miyagi, Editors, Frase, Planet Funk, Vitalic. Con questa line-up, il festival mira alla valorizzazione di un territorio ricco di storia che sia al tempo stesso spazio di memoria dell’antico e luogo d’incontro di artisti contemporanei.

Il festival nella Valle dei Templi, tra archeologia e natura

Tra i siti archeologici più grandi del mondo, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, ad Agrigento, raccoglie un patrimonio ricchissimo dove si incontrano archeologia e natura. Carrubi, palme e mirti sorvegliano i resti dei templi, in un territorio di 1300 ettari in cui si estendono anche uliveti, mandorleti e vigneti. Ulivi secolari e antichi alberi di mirto abitano il Giardino della Kolymbethra all’interno del Parco Archeologico, in cui reperti e ipogei scavati 2500 anni fa raccontano la storia dell’antica Akragas, oggi Agrigento. Inoltre, proprio in questo periodo la Villa Aurea all’interno del Parco ospita la mostra La bottega di Leonardo – La Vergine delle Rocce, un motivo in più per visitarlo.

Il Teatro Panoramica dei Templi del Parco Archeologico sarà la scena dell’Ellenic Music Festival per questa edizione, con una suggestiva vista del tempio di Giunone. Qui si esibiranno artisti internazionali, con live performances di musica elettronica, dark indie-rock, punk ed electroclash. Nella prima serata che vede ospiti gli Editors, con i Rival Consoles e Fujiya & Miyagi ci saranno anche i messinesi The Whistling Heads. La seconda serata del 9 agosto vedrà esibirsi il polistrumentista canadese Frase, i Planet Funk e Pascal Arbez-Nicolas, in arte Vitalic, il guru francese della musica elettronica.

Così, la musica contemporanea accenderà i riflettori sul più grande Parco Archeologico d’Europa e del Mediterraneo, dove ancora oggi si ergono alcuni importanti templi dorici del periodo ellenico in un eccezionale stato di conservazione. L’Ellenic Music Festival, come il Festivalle che si svolge nei giorni precedenti, contribuisce ad arricchire il contesto culturale di Agrigento. Custode di una memoria secolare, la terra dell’antica Akragas dove è nato Luigi Pirandello ha una tradizione dello spettacolo dal vivo tutta da scoprire. Oltre ai festival di musica nella Valle dei Templi, basta allontanarsi di poco per raggiungere Licata dove nacque la cantautrice Rosa Balistreri o Santo Stefano Quisquina dove il pastore e scultore Lorenzo Reina ha costruito il Teatro di Andromeda.