MASI Lugano Digital Museum: le ‘peformance inutili’ di Silvano Repetto

Le parole di Francesca Benini, curatrice della mostra

Può riassumerci, in estrema sintesi, la ricerca di Silvano Repetto?

«Silvano Repetto è un videoartista, ma anche pittore, fotografo, performer e produttore, regista e art promoter. Insomma, è un artista dalle molte identità, al quale si addice davvero il termine di “non-classificabile”, che si sottrae non solo alle categorie, ma anche ai sistemi del mercato e dell’industria culturale. Si può però affermare, che la sua ricerca artistica è essenzialmente basata su delle performance che lui stesso definisce come “inutili”. Azioni che non lascerebbero nessuna traccia, se non fosse lui a raccontarcele o a scattare delle fotografie o girare dei brevi video».

Che cosa sono le “performance inutili” di Repetto e perché ora si è deciso di registrarle? Come si colloca questo cambiamento nella ricerca dell’artista?

«Le “performance inutili” sono delle missioni che nascono come volutamente impossibili. Quelle che potrebbero riuscire non gli interessano, secondo il suo sistema, è proprio la non-riuscita a legittimare la performance. Repetto capovolge la logica e l’ovvietà delle cose per suscitare stupore nello spettatore e magari riuscire anche a farlo sorridere. Oggi la nostra realtà è sempre più basata su efficienza e produttività, mentre la pratica artistica di Repetto segue le orme del nonsense dadaista e ci riporta a riflettere sul fatto che non tutto debba avere una motivazione razionale.

La nuova versione filmata delle performance nasce proprio in occasione della mostra online del MASI. Finora, Silvano Repetto catturava infatti le sue azioni attraverso degli scatti fotografici che poi trasformava in serie di cartoline. Quella di Repetto è l’ultima di una serie di mostre pop-up, nate durante i mesi dell’emergenza sanitaria, nelle quali abbiamo deciso di lavorare con delle proiezioni. La decisione dell’artista di lavorare con il video è nata naturalmente. Non dobbiamo dimenticarci che Silvano Repetto è attivo anche come regista e produttore, nel 1993 ha fondato l’IFDUIF Video Festival, acronimo e di “Il Figlio Di Ubaldo Il Falegname” e omonimo della casa di produzione di cui è titolare, IFDUIF Film».