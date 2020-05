Direttore d’orchestra e compositore, ospite dei maggiori teatri e concert hall del mondo, sia come solista al pianoforte che in formazioni da camera, Ezio Bosso è morto oggi, 15 maggio, a Bologna. Era nato a Torino nel 1971 e dal 2011 conviveva con una malattia neurodegenerativa che, stamattina, l’ha strappato alla vita, a soli 48 anni.

Il Direttore d’orchestra, compositore e pianista aveva annunciato lo scorso settembre un addio al pianoforte, proprio a causa della malattia, anche se nei giorni scorsi in una intervista al Corriere aveva detto di essere allo studio di nuove partiture e in “astinenza di rapporti umani” a causa della chiusura.

Ezio Bosso era stato rivelato al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2016, invitato da Carlo Conti. Sul palco dell’Artiston aveva portato Following a Bird, una composizione inserita nell’album “The 12th Room”, che aveva colpito tutti. Come colpisce, stamattina, questo nuovo vuoto che lascia un giovane talentuoso dell’arte italiana. La sua musica è stata commissionata o utilizzata da importanti istituzioni operistiche, quali Wiener Staatsoper, Royal Opera House, New York City Ballet, Théâtre du Châtelet, San Francisco Ballet, Teatro Bolshoij di Mosca. Bosso si è occupato anche di colonne sonore per i film, lavorando in particolare con Gabriele Salvatores per cui compose lo musiche di Io non ho paura, Quo vadis, baby? e, più recentemente, di Il ragazzo invisibile.

Ai messaggi commossi si aggiunge anche quello del MIBACT: «Un uomo profondo e generoso, un artista esplosivo capace di trasmettere la gioia di suonare e la passione per la musica: è un triste giorno per la cultura italiana che perde un grande interprete e compositore, un uomo straordinario che ha fatto della sua vita un messaggio di speranza e di forza». Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, nel dolore per la scomparsa di Bosso.