Alessandro Bianchi nuovo General Manager di HangarBicocca: ecco chi è

Cambio al vertice per Pirelli HangarBicocca: Alessandro Bianchi è stato nominato come nuovo General Manager del museo gestito dalla omonima fondazione no profit istituita nel 2004. Bianchi entrerà in carica dal 2 marzo 2020, succedendo a Marco Lanata che, dopo sei anni trascorsi alla guida dello spazio d’arte contemporanea, manterrà l’incarico già detenuto in Pirelli quale Direttore dei beni immobiliari. In una nota diffusa alla stampa, il Cda e tutto lo staff di Pirelli HangarBicocca hanno ringraziato Lanata per l’importante contributo dato alla crescita dell’HangarBicocca nel corso della sua gestione.

Dopo aver maturato una lunga esperienza presso rilevanti istituzioni culturali, Alessandro Bianchi avrà l’incarico di sovrintendere la gestione di Pirelli HangarBicocca e lavorerà a stretto contatto con il direttore artistico Vicente Todolí e con tutto il team dell’istituzione, dedicata alla promozione e alla produzione dell’arte contemporanea. Attualmente, è in esposizione una grande mostra di Cerith Wyn Evans, curata da Todolí e Roberta Tenconi, mentre tra pochi giorni, il 20 febbraio, aprirà la prima mostra in una istituzione italiana di Trisha Baga, a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli.

Il curriculum di Alessandro Bianchi, nuovo General Manager di PirelliHangar Bicocca

Alessandro Bianchi, nato a Torino, nel 1976, è laureato in filosofia, con un master in gestione dei Beni Culturali. Ha ricoperto dal 2002 al 2009 il ruolo di Segretario Generale della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Contestualmente ha coordinato le edizioni del 2005 e del 2008 della Triennale d’arte contemporanea di Torino. Dal 2009 al 2013 è stato Segretario Generale della Fondazione MAXXI – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e, sempre dal 2009, Direttore della Fondazione Capri.

Negli ultimi sette anni ha dedicato la sua attività allo sviluppo di diverse istituzioni culturali in qualità di Senior Advisor: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Milano), Teatro Regio (Torino), Teatro Comunale (Bologna), Fondazione Nazionale per la Danza (Reggio Emilia), Fondazione per la Cultura (Torino). È inoltre lecturer e docente in diverse accademie internazionali come la Business School di Roma e l’Università degli Studi di Milano.