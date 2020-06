Morto Carlos Ruiz Zafon, lo scrittore spagnolo più letto al mondo

Carlos Ruiz Zafon è morto oggi, nella sua casa di Los Angeles, al termine di una lunga malattia. Lo scrittore di origini catalane, autore di cicli di romanzi di ampio respiro, letti e tradotti in tutto il mondo, come la tetralogia del Cimitero dei Libri Dimenticati e La Trilogia della Nebbia, aveva 55 anni e dal 2018 soffriva di un cancro al colon, che gli è stato fatale. Ad annunciare la notizia, la sua casa editrice spagnola, Planeta, che ha lasciato un messaggio di cordoglio: «Oggi è un giorno molto triste per tutta la casa editrice: nei vent’anni in cui ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato insieme, si è creata un’amicizia che trascende il rapporto professionale».

Vincitore di numerosi premi di narrativa, come il Prix des Amis du Scribe e il Prix Michelet, considerato l’autore spagnolo più letto dopo Miguel de Cervantes, l’autore del Don Chisciotte, Zafon collaborava regolarmente con l’industria cinematografica di Hollywood ma non ha mai voluto adattare i suoi romanzi, nonostante il taglio filmico della sua scrittura: «Adattare una mia opera sarebbe come tradirla. Se la tocchi esplode. Nessuno può migliorarla perché nessuno sa com’è stata messa insieme. Molti espedienti narrativi sono spinti al limite. Esploderebbe», spiegava in una intervista. Collaboratore per quotidiano quali El Pais, la notizia della sua scomparsa è stata immediatamente ripresa dai quotidiani di tutto il mondo.

Nato a Barcellona, il 25 settembre 1964, Carlos Ruiz Zafón è considerato uno degli autori spagnoli più importanti degli ultimi anni. Iniziò la sua carriere di scrittore nel 1993, con una serie di libri per bambini e ragazzi, tra cui Il principe della nebbia e Le luci di settembre, prendendo spunto dal suo lavoro come insegnante d’asilo, dopo aver lavorato anche nel settore pubblicitario. L’ombra del vento, pubblicato nel 2002 e prima parte della serie del Cimitero dei Libri Dimenticati, è stato il suo esordio nel settore della narrativa per adulti e fu immediatamente un successo. Il titolo ha venduto otto milioni di copie in tutto il mondo, di cui un milione solo in Italia. In totale i suoi libri hanno venduto più di 35 milioni di copie e sono stati pubblicati in oltre 40 Paesi, tra Europa, Stati Uniti, Brasile, Corea del Sud, Cina e India.