Morto l’architetto Yona Friedman

Scomparso all’età di 96 anni l’architetto Yona Friedman. La famiglia ne ha dato notizia attraverso il suo account su Instagram e promette che la Fondazione continuerà il suo lavoro.

Il ricordo di Massimo Minini

Pochi minuti fa ci ha raggiunto una mail di Massimo Minini che ricorda il suo amico Friedman.

“Yona non c’è più…semplicemente ci ha lasciati con la stessa grazia con cui ci aveva accolti anni fa, in vista della sua prima apparizione in galleria.

Un anno fa abbiamo iniziato a ragionare su due mostre (Galleria Massimo Minini a Brescia e Francesca Minini a Milano) e su un libro.

Yona si è impegnato al massimo, nonostante i 96 anni, l’età, i malanni conseguenti.

Lui aveva l’entusiasmo di un bambino (di 96 anni) e quando parlava e sorrideva lo faceva non solo con gli occhi, ma con tutta la persona.

Abbiamo progettato con lui, aiutati dalla figlia Marianne e Jean-Baptiste Decavèle, suo storico collaboratore, le due mostre e il libro (Untitled) pubblicato in collaborazione con Walther König.

L’aspetto incredibile della vicenda è che Yona, architetto dalla sterminata bibliografia, non aveva ancora un libro che parlasse del suo lavoro come artista.

Ha proposto a noi di farlo e lo abbiamo coeditato con Walter König. Un volume di oltre 300 pagine con testi di Hans Ulrich Obrist, Hou Hanru, Jean-Baptiste Decavèle e un saggio di Maurizio Bortolotti, regista dell’operazione.

Le due mostre di Brescia e Milano sono la summa del suo lavoro recente, una mostra da museo, sono il regalo ultimo che Yona ci ha fatto.

Salutiamo Yona con grande affetto, quello che lui ha saputo attirarsi con la semplicità degli assunti, con l’immediatezza del messaggio, con il suo fascino da bambino che si stupisce ancora di tutto, di fronte a fenomeni giustificabili solo con la poesia.

Lui forse era un Elohim disceso in terra per capire meglio noi umani.

Massimo Minini“