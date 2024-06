Casa Cipriani Milano, il members club si apre all’arte contemporanea

Con le sue sedi di New York e Milano e altre in via di apertura, Casa Cipriani è un attore affermato nel settore del lusso, offrendo ai propri soci camere e suite, ristoranti, terrazze, spazi per eventi e servizi esclusivi: con Arte a Casa, punta a espandere e rinnovare la propria offerta, proponendosi come spazio espositivo e di scambio culturale in una Milano che, negli ultimi anni, ha visto crescere l’importanza dell’arte e del suo mercato nel proprio tessuto culturale ed economico. L’iniziativa rappresenta un punto di incontro tra arte moderna e contemporanea, esplorando il legame tra storia e contemporaneità, e si ispira alla prestigiosa tradizione dell’Harry’s Bar di Venezia (fondato nel 1931 da Giuseppe Cipriani), celebre ritrovo di artisti come Eugenio Montale, Ernest Hemingway, Andy Warhol, e Peggy Guggenheim.

Arte a Casa inaugura con una mostra che include una selezione di opere di 29 artisti contemporanei e del passato, nazionali e internazionali, provenienti da 25 gallerie milanesi di rilievo tra cui Massimo De Carlo, Cardi Gallery, Giò Marconi, Galleria Raffaella Cortese, Lia Rumma, Vistamare e Tornabuoni Art. La mostra rende omaggio alla città di Milano, mettendo in luce l’importante contributo delle gallerie locali allo sviluppo culturale della città e del Paese.

Le opere esposte, che spaziano dalla scultura alla fotografia, dalle installazioni alle opere pittoriche, sono disposte lungo gli eleganti ambienti del club: dall’ingresso di Palazzo Bernasconi, passando per il ristorante con la terrazza panoramica affacciata sui Giardini Indro Montanelli, fino allo spazio lounge dell’ultimo piano. Tra gli artisti in mostra figurano nomi di spicco come William Kentridge, Lucio Fontana, Man Ray, Giò Pomodoro, Monica Bonvicini, Letizia Battaglia, Francesco Vezzoli, Chantal Joffe e Claudio Parmiggiani, creando un dialogo vibrante tra diverse espressioni artistiche e contesti culturali.

Durante tutto il periodo della mostra, visitabile fino al 26 ottobre 2024, Casa Cipriani Milano ospiterà un calendario di eventi collaterali, conversazioni e talk che coinvolgeranno artisti, galleristi, collezionisti, giornalisti e curatori col desiderio di stimolare un dialogo culturale tra esperti e semplici amatori.

Le gallerie partecipanti per il progetto Arte a Casa di Casa Cipriani sono state selezionate per il loro contributo significativo allo sviluppo artistico della città meneghina. La scelta delle opere esposte è stata guidata dall’intento di creare un dialogo tra diverse espressioni artistiche e contesti culturali, con un focus particolare sull’interazione tra gli ambienti storici di Casa Cipriani e i lavori in mostra.

Arte a Casa rappresenta solo l’inizio di un percorso ambizioso, orientato a consolidare Casa Cipriani come un faro culturale nel panorama artistico milanese. Con questa iniziativa, Casa Cipriani Milano non solo rende omaggio alla sua tradizione storica, ma guarda anche al futuro, creando sinergie tra gallerie, artisti, collezionisti e amanti dell’arte.