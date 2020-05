Bedtime Stories: lo storytelling secondo Maurizio Cattelan

Dopo aver trasformato la modella Kendall Jenner in un trofeo di caccia, l’irriverente Maurizio Cattelan ha invitato artisti, scrittori e musicisti a leggere una storia, dando vita a Bedtime Stories, progetto in collaborazione con il New Museum di New York. Da Iggy Pop a Laure Prouvost, una serie di storie della buonanotte poco convenzionali. Favole? No, è tutta un’altra storia. Alcuni hanno fatto ciò che gli era stato consigliato, altri hanno deciso di prendere strade completamente diverse.

Il progetto vuole essere un modo per tenersi compagnia durante l’isolamento attraverso le voci delle personalità più interessanti nella nostra contemporaneità. Le storie sono state registrate «senza filtri attraverso dispositivi quali telefoni e pc», spiega il New Museum. Per Cattelan, «Sarebbe stato abbastanza deprimente se tutti gli artisti e i collaboratori invitati avessero scelto fiabe e storie per bambini» e, infatti, Bedtime Stories non prevede favole e non garantisce lieto fine. I racconti sono personali o strani, una miscela perfetta per uno storytelling di successo, secondo Cattelan. «Guardiamo agli artisti per la loro capacità di mostrarci l’imprevisto, quindi sono grato a tutti i partecipanti per aver escogitato qualcosa di veramente strano», ha dichiarato.

Nella puntata di debutto di Bedtime Stories, pubblicata sul sito web del museo e sui canali social, Iggy Pop ha letto un’elogio affettuoso dedicato al suo defunto cane. «Un vero cane di strada», sospira. «Odiavi New York City. Uff, e qui cagnolini soffici in Tompkins Square. Non ti piaceva il traffico…amavi la terra».

E ancora il musicista David Byrne, che si cimenta nella lettura di un testo particolare: I tre cristi di Ypislanti. Il libro è dello psicologo sociale Milton Rokeach e tratta del suo studio condotto su tre pazienti che credevano di essere Gesù Cristo.

Oltre a Iggy Pop e Byrne, troviamo poi i racconti di Tacita Dean, Abraham Cruzvillegas, Andra Ursuta, Raymond Pettibon e Laure Prouvost. Per ascoltare tutte le Bedtime Stories, pubblicate ogni giorno sino a giugno, è sufficiente collegarsi al sito del New Museum.