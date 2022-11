Digitalive 2022, il nuovo mondo virtuale si esplora al Mattatoio di Roma

Il Mattatoio di Roma si trasforma in un nuovo mondo tutto da esplorare, attraverso i linguaggi variopinti, sfaccettati, anzi, prismatici, delle culture digitali, rigorosamente dal vivo, perché anche se virtuale, l’importante è esserci qui e ora. Al via dall’1 novembre 2022 e curata da Federica Patti, Digitalive, la rassegna del REF – Romaeuropa Festival, ci accompagnerà, tra musica elettronica, performance audio e visuali, progetti multimediali e talk, fino al 13 novembre.

Esplorazioni, dunque, e anche ridefinizione di confini tra le discipline e non solo, mettendo in discussione le modalità di presentazione delle opere e delle operazioni, il ruolo delle artiste e degli artisti, il rapporto con il pubblico. Come succede con Spleen Machine di Alex Braga, uno show audiovisivo interamente basato su un sistema di intelligenza artificiale A-MINT, creato dall’artista insieme ai professori Riganti e Laudani dell’Università ROMATRE e volto a creare insieme all’artista una serie di paesaggi astratti e futuristici scolpiti dalle note e dai suoni. Ma l’esibizione durerà anche al di là del concerto, trasformandosi in tempo reale in un’opera d’arte digitale certificata in NFT e venduta tramite lo Smart Ticket. Acquistando il biglietto per il concerto del primo novembre alle 21, le spettatrici e gli spettatori entreranno in possesso di un Non-Fungible Token autenticato su blockchain EOS: un artwork digitale, un video 3D, creato dall’artista durante lo show e trasformato in NFT in tempo reale dalla piattaforma A-LIVE.

Ancora l’intelligenza artificiale è al centro del percorso d’indagine dell’artista Sofia Crespo che il 4 novembre con AquA(l)formings – Interweaving the Subaqueous esplora i cambiamenti su larga scala nell’ambiente marino causati dalla presenza umana. Il 5 novembre, Franz Rosati torna al Festival con Distantia (ore 21), progetto multimediale audiovisivo attraversato da sonorità sperimentali ed elettroniche, con il suono generato da algoritmi di machine learning e le immagini costruito dall’assemblaggio di riprese satellitari. Il 6 novembre, l’artista visiva e fisica quantistica Libby Heaney in collaborazione con RE:Humanism, ci farà addentrare nelle pieghe del reale, con la performance audiovisiva slimeQore: i dati dei sistemi di elaborazione quantistica a cinque qubit di IBM andranno a ricomporre un montaggio video, rivelando la realtà stratificata all’interno dei computer ed evidenziando la vasta multidimensionalità nell’informatica quantistica.

E visto che questo confronto tra tecnica, tecnologia e creatività può lasciare con il fiato sospeso, nutrito anche il programma di talk e dibattiti. Il 4 novembre, alle 18:30, “XDXD Supernova: generazione elettronica”, l’omaggio al visionario artista Salvatore Iaconesi recentemente scomparso, con una conversazione tra la compagna Oriana Persico e Mariano Virdio, Maura Favero e Arianna Forte. Tra gli ospiti, anche l’artista multimediale Kamilia Kard, selezionata da Residenze Digitali, il network ideato e promosso dalla rete con capofila il Centro di Residenza della Toscana, che introdurrà la settimana di restituzioni delle performance, dal 7 al 13 novembre, selezionate dalla rete che si svolgerà online dal 7 al 13 novembre e di cui fa parte Toxic Garden – Dance Dance Dance della stessa Kard.

I concerti del Romaeuropa proseguono il primo novembre al Matattoio (Teatro 1, ore 19) con Missa Sine Verbis di Piotr Orzechowski (Pianohooligan), un concerto per quintetto d’archi, quartetto jazz ed elettronica basato sul ri-arrangiamento delle musiche sacre dei più importanti compositori polacchi tra cui H. Gorecki e K. Ponderecki.

Per il programma completo di Digitalive 2022, potete dare un’occhiata qui.