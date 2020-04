Emergenza Covid-19: cento fotografi per l’Ospedale Pascale di Napoli

Da diverse settimane siamo letteralmente assediati da una mole di numeri inquietanti e che, interpretati in un certo modo, ci hanno restituito l’immagine di una sanità pubblica al collasso ben prima dell’emergenza Covid-19. Ma c’è uno zero che è una buona notizia e che lascia ben sperare: è quello del personale medico contagiato, in forza all’Ospedale Cotugno di Napoli. Che, a oggi – nonostante una sistematica politica di tagli ai bilanci della sanità in Campania – rappresenta un modello da seguire, con buona pace delle ormai sempre più asfittiche dispute territoriali. E a dare una mano a chi, quotidianamente, svolge il proprio dovere con passione e professionalità, ci sono anche gli artisti. E sono tanti. Cento fotografi per cento fotografie è la campagna di raccolta fondi promossa da Anna Camerlingo, Gianni Fiorito e Mario Laporta e portata avanti da cento fotografi professionisti napoletani, che si sono stretti intorno all’Ospedale Pascale – altra eccellenza della sanità pubblica partenipea e nazionale, salita agli onori della cronaca per il lavoro dell’Unità d’ immunologia clinica guidata dal professor Paolo Ascierto – per supportare medici, infermieri, ricercatori e scienziati. Tutti impegnati in una battaglia contro il virus che sta cambiando le nostre vite. Cento fotografi che, riuniti sotto la sigla PhotoLifeNapoli, hanno messo in vendita una propria foto, stampata in fine art, formato 30×45. E dopo la prima ondata, esauritasi rapidamente, ne è partita una seconda, con altrettante fotografie.

L’opera è acquistabile con una donazione di 200 euro. Non è un’asta, le opere sono acquistabili un’unica volta, da un unico utente e rientrano in un’edizione speciale Covid-19. Per tutte le informazioni, potete dare un’occhiata qui. La fotografia, firmata dall’autore, sarà consegnata all’indirizzo indicato, nei modi e nei tempi consentiti dall’evolversi della situazione. Ecco i dati per la donazione: a favore dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale – raccolta Fondi Emergenza Coronavirus, IBAN IT86 1030 6903 5681 0000 0300 008.

Le altre iniziative a sostegno di ospedali e della protezione civile

In questi giorni abbiamo avuto modo di scrivere di molte iniziative artistiche legate a progetti di beneficenza, dall’asta di Blindarte a favore della sanità lombarda e del Ospedale Pascale di Napoli, di cui ci parlava Memmo Grilli, direttore del dipartimento di arte moderna e contemporanea della casa d’aste, alla campagna di raccolta fondi della Fondazione Pomodoro e dello Studio Marconi per l’Istituto Mario Negri. Recentemente, inoltre, il Mibact ha lanciato una nuova campagna per la protezione civile, presentata con un brano inedito di Elisa e Tommaso Paradiso.