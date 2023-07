Grandi Stazioni Retail ed exibart insieme, per diffondere l’arte

La GOTV Plus di Grandi Stazioni Retail trasmetterà quotidianamente le news d’arte di exibart. Una clip costruita ad hoc dalla redazione di exibart per coinvolgere gli oltre due milioni di persone che ogni giorno frequentano le 14 stazioni più importanti d’Italia. exibart si aggiunge al bouquet di news già presente, che vede Sky occuparsi delle notizie quotidiane, Paramount con gli approfondimenti di MTV sul cinema, fashion e musica, DDN di design e architettura ed Eurosport di eventi sportivi. Un’offerta di altissima qualità a cui i contenuti d’arte aggiungono un profilo culturale inedito. Con questa partnership Grandi Stazioni Retail prosegue nel suo progetto di costruire un contenitore globale completo e di alto posizionamento. Dalla sua, invece, exibart continua il suo percorso ultraventennale di diffusore d’arte e di cultura urbana.

Il circuito di Grandi Stazioni Retail comprende le stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Napoli Centrale, Torino Porta Nuova, Firenze S.M. Novella, Bologna Centrale, Roma Tiburtina, Venezia S. Lucia, Venezia Mestre, Verona Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Bari Centrale e Palermo Centrale. Un circuito che supera i 750 milioni di visite l’anno e che rappresenta la porta d’ingresso di città che hanno da sempre una forte connotazione artistico culturale.

exibart bilancerà i contenuti delle notizie utilizzando un taglio più generalista adatto a un pubblico più ampio possibile, senza però tralasciare quello specializzato e gli addetti del settore. Ogni clip diffusa conterrà, tra le news, alcuni appuntamenti fissi, come una rubrica sulle curiosità del mondo dell’arte e una sui risultati d’asta più interessanti. Ovviamente si darà ampio spazio alle mostre da visitare, alternando proposte di grande richiamo e chicche selezionate da scoprire.

Di comune accordo con Grandi Stazioni Retail, exibart news concluderà ogni clip con uno Studio Visit: un modo nuovo per far conoscere i migliori artisti emergenti al grande pubblico. Perché è convinzione delle due società che il sostegno all’arte non possa che passare dal sostegno alla linfa che la sostiene: i suoi artisti. Le clip proposte sul circuito GOTV Plus potranno essere viste anche su tutti i canali di exibart.