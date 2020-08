L’appello di Rinascente Archives: raccontiamo insieme la storia perduta

Rinascente Archives è un progetto nato nel 2015 per i 150 anni della fondazione dei Magazzini Bocconi. Sotto la direzione di Maria Canella ed Elena Puccinelli, il sito mostra le attività culturali promosse da la Rinascente, volte alla conservazione, valorizzazione e comunicazione della storia del magazzino e del tessuto cittadino, dall’Unità ai giorni nostri. L’obiettivo è ricostruire in digitale l’archivio dell’azienda, andato quasi interamente perduto a causa di incendi e bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale.

La Rinascente lancia quindi un appello al popolo del web: chiunque sia in possesso di materiale utile che ricordi la storia di quel luogo, lo metta a disposizione della collettività. Foto personali di gite in quel di Milàn, scatti casuali di passanti, testi e documenti vari: tutto è prezioso al fine di ricostruire la memoria.

Viaggio attraverso Rinascente Archives

Il sito si struttura in tre sezioni: Percorsi, Temi e Archivio & Biblioteca. La sezione Percorsi contiene percorsi multimediali dedicati a temi particolari, che danno una lettura inedita della società italiana attraverso la storia del grande magazzino. La sezione Temi ospita una selezione dei più significativi documenti e immagini d’archivio, ordinati cronologicamente dal 1865 a oggi e classificati per soggetto: persone, luoghi, eventi, moda, design, grafica e comunicazione. La sezione Archivi raccoglie tutti i file dell’archivio virtuale, divisi per ente di provenienza, con schede di presentazione dei fondi archivistici, segnalazione della collocazione dei materiali, indicazione dei diritti di riproduzione e delle possibilità di impiego delle immagini. L’area Biblioteca ospita Monografie, House Organ e Rassegna stampa.

Il portale racconta la nascita de La Rinascente attraverso l’inedito ritratto di un’azienda e dei suoi protagonisti, a partire dal contesto milanese, che tra Otto e Novecento assume un ruolo chiave a livello internazionale come capitale del commercio e della finanza, dell’editoria e della comunicazione, della moda e del design. Per affrontare questa sfida è necessario che la ricostruzione sia un’azione collettiva, attraverso il contributo di tutti i protagonisti: dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti. Per questo, la Rinascente invita tutti a prendere parte al progetto con una propria testimonianza, una fotografia, un’illustrazione, un documento, un manifesto. Se vuoi partecipare anche tu, clicca qui, compila il form e condividi la tua storia.