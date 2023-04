La Pink City di Franz Cerami per la metropoli verticale di Kuala Lumpur

Il Made in Italy protagonista nel mondo: organizzato dal MAECI – Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e dalla sua rete diplomatica, l’IDD – Italian Design Day si è recentemente svolto in 100 Paesi, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze italiane nei vari settori della creatività. Incentrata sul tema della “Qualità che illumina. L’energia del design per persone e ambiente”, l’edizione 2023 si è rivolta alle sfide della contemporaneità, schierando il brand del “Made in Italy” dalla parte di un futuro sostenibile ed etico.

Le manifestazioni dell’IDD si sono svolte anche il Malesia, il 16 marzo 2023, organizzate dall’Ambasciata d’Italia e dall’Agenzia per il Commercio Estero, presentate dall’ambasciatore Massimo Rustico e dall’attrice e modella malese Kavitha Sidhu. Per tutta la serata, esperti del settore di marchi italiani di fama mondiale sono saliti sul palco per condividere il loro know-how e le loro testimonianze.

Tra i vari ospiti, il produttore italiano di veicoli di lusso Maserati, il brand di moda Roberto Cavalli, la società di tecnologia ed elicotteristica Agusta. E poi il gioielliere italiano Roberto Coin, la società di design per la mobilità intelligente e l’automotive, Icona Design Group e il più grande gruppo cantieristico mondiale di navi da crociera e mega yacht, Fincantieri.

Tra gli intervenuti, come Ambasciatore del design italiano, anche l’artista Franz Cerami, il primo relatore a salire sul palco. Conosciuto per le sue installazioni ambientali digitali e luminose realizzate per musei e le strade di tutto il mondo, in questa occasione Cerami ha discusso di processi di rinnovamento urbano, mentre sugli schermi scorreva uno dei suoi ultimi lavori, “Pink City Kuala Lumpur”, una inaspettata visione virtuale e onirica della metropoli verticale asiatica.