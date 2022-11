La seconda edizione della Milano Drawing Week, con la Collezione Ramo

«Per nove giorni il dialogo tra moderno e contemporaneo passa attraverso le opere su carta, in una serie di mostre in collaborazione con musei e gallerie della rete urbana milanese»: la Collezione Ramo di Milano presenta, fino al 27 novembre, la seconda edizione di Milano Drawing Week, appuntamento annuale con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, che «coinvolge l’intera città in un affondo mirato sul disegno e che prende forma in una costellazione di mostre diffuse sul territorio milanese. Per l’occasione, la Collezione Ramo mette a disposizione di un circuito di gallerie e istituzioni milanesi una selezione di opere su carta di artisti italiani del XX secolo. L’invito, rivolto a un artista per spazio, è quello di individuare un’opera della collezione e porla in dialogo con la propria ricerca.

«Con la seconda edizione della Milano Drawing Week – hanno proseguito – Collezione Ramo riconferma il proprio legame con la città, che diviene terreno fertile per nuove riflessioni legate alla pratica artistica del disegno e si fa crocevia di programmi espositivi e istituzioni differenti», hanno spiegato gli organizzatori.

Tra le conferme «si rinnova anche quest’anno la prestigiosa collaborazione con il Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, che permette di creare un ulteriore confronto con il disegno antico».

Il percorso della Milano Drawing Week 2022 comprende il Castello Sforzesco di Milano, Castiglioni, Ciaccia Levi, Clima Gallery, Galleria ZERO…, Gió Marconi, Gregor Staiger, kaufmann repetto, Loom Gallery, Martina Simeti, OPR Gallery e Renata Fabbri.

Milano Drawing Week presenta «le opere degli artisti contemporanei Stefano de Paolis, Zoe Williams, Vijay Masharani, Carlo e Fabio Ingrassia, Dasha Shishkin, Monster Chetwynd, Lily van der Stokker, Ignacio Uriarte, Alek O., Marta Roberti e Carlo Cossignani in dialogo con quelle dei grandi maestri del secolo scorso Fabio Mauri, Carol Rama, Lucio Fontana, Medardo Rosso, Mino Maccari, Massimo Campigli, Vincenzo Agnetti, Irma Blank, Giacomo Balla, Sandro Chia, Mario Radice e Adolfo Wildt in un percorso orientato a portare nuova luce sul mezzo espressivo del disegno».

Irina Zucca Alessandrelli, Curatrice della Collezione Ramo, ha dichiarato: «La Milano Drawing Week, alla sua seconda edizione, torna ad appassionare e incuriosire, confermandosi appuntamento di grande interesse per la città. È un’occasione annuale di dare a questa pratica artistica l’importanza che merita e l’attenzione che ancora non le è stata attribuita. Il dialogo tra moderno e contemporaneo è il punto di partenza che continua a stimolare gli artisti e il pubblico con nuove scoperte. Il disegno favorisce il pensiero come nient’altro perché mentre si disegna si scopre e mentre si guarda il segno, si ritrova l’idea originaria dell’artista nella sua autenticità. Sono grata di vedere confermato il sostegno alla Milano Drawing Week che il Comune di Milano e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi hanno sostenuto dalla nascita. Sono inoltre grata all’entusiasmo degli artisti, dei conservatori del Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, e al supporto delle gallerie di arte contemporanea. Questa nuova edizione intende mostrare il disegno come non lo si è visto mai nella continua ricerca di nuovi protagonisti».

La Collezione Ramo