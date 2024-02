Love, un’esperienza immersiva per festeggiare San Valentino a Milano

Idee per festeggiare un San Valentino fuori dall’ordinario? Dal 14 febbraio 2024, arriva a Milano, all’interno del Next Museum di Sesto San Giovanni, il format internazionale LOVE The Immersive Experience, una esperienza interattiva, colorata e divertente che, in 1500 metri quadri, racconta l’amore universale, in tutte le sue sfaccettature. Amore per la natura, per il buon cibo, per se stessi, per gli amici, per la bellezza.

Il percorso inizia con la spiegazione del concept dell’experience, presentando – con il supporto di scenografici lightbox – esempi di tutte le tipologie di passione tratti dalla storia dell’arte. Dai baci più noti, come quelli di Hayez e di Klimt a L’impero delle luci di Magritte, da Narciso di Caravaggio a Il viandante sul mare di nebbia di Friedrich.

L’opera Girl with Balloon di Banksy si lega concettualmente alla maestosa sala immersiva, dove le pareti prendono vita grazie alla tecnica del videomapping raccontando il viaggio del palloncino a cuore – sfuggito dalle mani della bimba – nel mondo dei sentimenti, tra scenari romantici e coinvolgenti e, ancora una volta, con uno sguardo all’Amore nell’arte. Al centro della sala immersiva sarà possibile tuffarsi nel divertimento grazie ad una grande piscina di palline bianche e azzurre, a ricordare Giacomo Leopardi e il suo “Naufragar m’è dolce in questo mare”.

A seguire gli scenari interattivi, progettati da Next Exhibition – produttore dell’experience – in collaborazione con scenografi italiani con esperienza nel teatro e nel cinema, che coinvolgeranno il visitatore in prima persona. Tutti gli scenari sono infatti “instagrammabili” con l’invito a scattare, condividere e taggare sui social la propria esperienza al LOVE.

Si inizia con un tunnel di cuori azzurri e rosa in neon e velluto e poi La sala del mistero e della passione tra amanti, dove campeggia sulla parete la scritta “We are not friends…”, ispirata alle atmosfere infernali del V canto della Divina Commedia di Dante, con protagonisti Paolo e Francesca.

E poi, un tuffo nell’universo con una luna attorno alla quale danzano le proiezioni dei segni zodiacali e delle stelle. Quindi un’immersione nella vasca da bagno che tutte le dive sognatrici vorrebbero avere, tra nuvole vaporose bianche e rosa. Ma che mondo sarebbe senza l’amore per il cibo? Si apre così uno scenario dedicato a una coloratissima candyland, fatta di pancakes su cui potersi sedere, una tazza di cioccolata appena versata, una enorme coppa di gelato e tanti bastoncini di zucchero. L’Amore per la natura si gode invece sull’altalena circondata da fiori e farfalle giganti, dondolando nei pensieri positivi e coltivando i propri sogni.