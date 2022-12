Rimini città d’arte ideale per un weekend, anche d’inverno: gli eventi

Ottanta chilometri di luci e luminarie, un veliero luminoso in Piazzale Boscovich, tra la spiaggia e il porto, la pista ghiaccio e il villaggio di Natale in piazzale Fellini, cori sotto l’albero, concerti di Natale, spettacoli circensi, danza, artisti internazionali e oltre centocinquanta eventi: dal 3 dicembre è Natale. A Rimini, città d’arte.

Nuova meta turistica per gli amanti dell’arte, ma anche destinazione di viaggio perfetta da vivere tutto l’anno, Rimini offre esperienze di viaggio uniche e su misura, capaci di soddisfare ogni tipologia di pubblico, dai più giovani alle famiglie, con innumerevoli occasioni di scoperta e attività, classiche e inusuali, tra arte, cibo, cultura e benessere.

Rimini è da sempre immersa nella bellezza artistica – da Cesare Augusto a Giotto, da Piero della Francesca a Cagnacci, dal Ghirlandaio al Guercino, da Pistoletto alla Street Art – vantando un patrimonio artistico culturale assai prezioso: dal Museo Fellini alla Piazza sull’acqua, dal PART al Museo della Città, dal Palazzo del Fulgor alla riqualificazione del centro che, grazie alla sua antica storia, mantiene evidenti testimonianze di tutte le epoche, a partire dagli antichi Romani.

Su tale ricchezza si fonda oggi il ritorno in auge della città di Rimini come meta per i viaggi d’arte , con un’offerta culturale e museale inclusiva, inedita e a misura di conoscenza. Novità assoluta è ART CARD, che permette di visitare il Museo della Città, la Domus del Chirurgo, il Museo PART – museo d’arte moderna e contemporanea, inaugurato nel 2020, e nato dall’incontro tra il Comune di Rimini e la Fondazione San Patrignano, e il Museo Fellini. Un unico pass permetterà dunque un viaggio dai capolavori trecenteschi della Scuola Riminese, ispirata alla lezione di Giotto, ai contemporanei Damien Hirst, Vanessa Beecroft, Kiki Smith, Ettore Spalletti, Bertozzi&Casoni, Pier Paolo Calzolari, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Arnaldo Pomodoro, Michelangelo Pistoletto e Mario Schifano (Museo PART). Il passaggio temporale sarà eclettico e variegato mostrando, per immagini, una storia dell’arte che muove dalle tavole di Giovanni Bellini, Domenico Ghirlandaio, Agostino di Duccio, Pisanello e Matteo de’ Pasti, ai dipinti seicenteschi di Guido Cagnacci, Centino e Guercino, alle grafiche di Renè Gruau (Museo della Città), per giungere al nuovo Millennio (PART). Spazio in questo percorso anche all’architettura romana, di cui la Domus è esempio con le sue stanze dai pavimenti musivi e i soffitti e le pareti decorate da affreschi policromi, e al cinema, con un museo interamente dedicato al famoso regista, nato a Rimini, Federico Fellini.

Per vivere al meglio questo patrimonio, tante e imperdibili sono le iniziative pensate ad hoc, per incontrare i gusti di ognuno. Per gli appassionati di arte, gusto e bicicletta Rimini arte e gusto dà la possibilità di scoprire le collezioni del Museo PART e del Museo della Città, di partecipare ad uno speciale bike tour sul Parco del Mare cui si raggiunge il lungofiume degli artisti, un museo a cielo aperto dove gli artisti riminesi raccontano con le loro opere la vita e le tradizioni della città e di visitare una tenuta vitivinicola sulle colline riminesi per scoprire i segreti del Sangiovese e della Rebola oltre che una visita al Borgo San Giuliano, uno dei borghi più colorati e caratteristico d’Italia, noto per i suoi murales dedicati a Fellini. Per chi invece volesse scoprire tutte le principali meraviglie della città – Arco d’Augusto, Tempio Malatestiano, Domus del Chirurgo, piazza Tre Martiri, Vecchia Pescheria e piazza Cavour – c’è Rimini e i suoi tesori d’arte, che offre anche l’occasione di visitare il Visitor Center della Rimini Romana, il museo multimediale che racconta la storia dell’antica Ariminum. Ancora, agli amanti del cinema, Rimini Felliniana e il Museo Fellini offre un tour ai luoghi della sua infanzia, della sua adolescenza e dei suoi indimenticabili film.

Nel mese di dicembre per gli amanti dell’arte e del cinema due iniziative imperdibili: City tour Le meraviglie di Rimini (4 e 8 dicembre) e City tour Un percorso felliniano (11 dicembre). Ma spazio anche agli appassionati dello shopping, con Rimini Style Card che offre sconti speciali, offerte o omaggi presso alcune tra le attività più storiche ed identitarie della città, appositamente suddivise tra le seguenti aree commerciali: Shopping, Books, Food & Drinks, Beauty & Wellness e Mobility, e agli amanti del buon cibo con Cooking Class Piada, per scoprire tutti i segreti della piadina, lo street food romagnolo per eccellenza, e la Degustazione dei vini premiati.

Si chiude il 31 dicembre con il Capodanno più lungo del mondo tra arte, musica e un ricco calendario di eventi e di festeggiamenti diffusi con musei aperti e gratuiti (dalle ore 21) e visite guidate fino alle 2 di notte al Palazzo del Fulgor, Part, Teatro Galli, Domus e Museo della città e con dieci diversi spazi del centro cittadino, ognuno con una proposta artistica diversa. Dall’energia vocale e musicale dell’artista francese Kelly Joyce allo spettacolo dell’Incendio dal Castello fino ad arrivare alle proposte più contemporanee con i dj-set di Frankie Hi-nrg MC, Paradiso Reunion, Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino Zanetti, DJ Max Monti & GAM GAM.