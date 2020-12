Trenta gallerie della Campania aprono Contemporaneamente

Contemporaneamente, cioè nello stesso momento ma soprattutto in questo tempo presente, perché i protagonisti di questo progetto di aperture collettive e condivise, scandite nell’arco di tre giorni, dal 17 al 18 dicembre 2020, sono gli oltre 30 spazi dedicati all’arte contemporanea in tutta la Campania. Che pure abbondano nella regione nonostante-tutto-felix ma che non così tanto spesso entrano in dialogo – era successo qualche mese fa, in un’occasione simile – per proporre un palinsesto strutturato e coordinato, sul format delle art week che imperversa(va)no nelle principali città italiane, perlopiù seguendo a ruota fiere e manifestazioni di ampio richiamo.

Però la necessità aguzza l’ingegno e di questi tempi, per celebrare la vivacità della cultura sul territorio è necessario industriarsi anche insieme agli altri. A offrire il loro sostegno, anche musei e fondazioni, come Museo Madre, Fondazione Made in Cloister, Fondazione Morra, Fondazione Morra Greco, Fondazione Plart, nonostante la chiusura temporanea imposta da Dpcm. Per il momento, le gallerie di Contemporaneamente presenteranno le proprie mostre, alcune già aperte prima della Zona Rossa, altre nuove, ma in cantiere sono già altri appuntamenti per il prossimo anno.

Le Gallerie di Contemporaneamente

aA29 Project Room (Ce), Innobiliare Sud Ovest, Giovanni Scotti

Acappella (Na), SUDDEN CONFUSION, Pennacchio Argentato

Al Blu di Prussia (Na), Naturalia, mostra collettiva

Alfonso Artiaco (Na), Ann Veronica Janssens

Andrea Ingenito (Na), dieciperdieci da Warhol ad Abbamondi

Andrea Nuovo (Na), Endiadi, Giorgio Tentolini

Annarumma (Na), By the Way, mostra collettiva

ART1307 (Na), Re_Start & More, mostra collettiva

AXRT (Av), Alchimie, mostra collettiva

Casamadre (Na), Chiara Dynys

Casa Turese (Vitulano), Pensare il futuro, mostra collettiva

Centometriquadri (Ce), Le città Invisibili, Stefano Di Stasio

DAFNA Gallery (Na), Le possibilità di un volo, Valentina Colella

Thomas Dane Gallery (Na), Arena, Alexandre da Cunha

Umberto Di Marino (Na), Boomerang, Visto da qui_Giuseppe Maraniello

Flip Project (Na), Semelparous, Joey Holder

Galleria Lia Rumma (Na), Weightless, Luca Monterastelli

Galleria Marrocco (Na), On Air, mostra collettiva

Galleria Paola Verrengia (Sa), A Moment of Reflection, mostra collettiva

Galleria PrimoPiano (Na), ∞, Pier Paolo Patti

Galleria Tiziana Di Caro (Na), Tomaso Binga

Intragallery (Na), Metonìmie, Chiara Arturo e Cristina Cusani

Kromìa (Na), Land Escape, Viù

Le 4 Pareti (Na), Fuori controllo, Stefano Ciannella, Marco Cortese

Magazzini Fotografici (Na), Maradona, Sergio Siano

Nicola Pedana (Ce), Turn on the bright lights, mostra collettiva

Nuvole Arte Contemporanea (Montesarchio), Drops, Antonio delli Carri

Piero Renna (Na), Panorami da un altro pianeta terra, Cherubino Gambardella

Residency 80121 (Na), Catch the Present, Group show shop

Shazar Gallery (Na), Deposito materiale di senso, Lello Lopez

Luigi Solito (Na), Almost Home, Ryan Mendoza

Spazio Amira (Nola), Assenze, Joseph Kosuth, Pietro Lista

Studio Trisorio (Na), Christiane Löhr

SyArt Gallery (Sorrento), In dialogue 20 _ 21, mostra collettiva

Tarsia (Na), Sewing & Drawing, Paboy Bojang, Marco Pio Mucci

Zazà (Na), Only Monument I Wanna Feel, SAGG NAPOLI