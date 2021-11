You Keep Me Under No Smell: una mostra-placebo sulla perdita dell’olfatto

Fino al 28 novembre 2021 è possibile visitare nello spazio di Venice Art Project in fondamenta San Gioachin, a Venezia, “You Keep Me Under No Smell”, progetto di Curatela Placebo (Margherita Falqui, Silvia Marchese, Marina Marques), incentrato sulla perdita dell’olfatto nel contemporaneo. Nel progetto sono state coinvolte persone affette da disturbi dell’olfatto, artiste e artisti che vivono e lavorano in connessione con questo quinto senso.

La formalizzazione è un’esposizione in scatola concepita come un “kit del pronto soccorso empatico”. A partire da una raccolta di testimonianze di persone affette da patologie olfattive come anosmia, parosmia e fantosmia, le curatrici hanno composto il kit insieme a contributi di professionalità diverse, attraverso la creazione di sostanze pensate e realizzate ad hoc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da YKMUNS (@curatelaplacebo)



Il kit si compone del Bugiardino, ovvero il testo curatoriale di introduzione alla mostra-placebo, la pubblicazione cartacea How to make sense without you, che contiene testimonianze raccolte da conversazioni con soggetti con disturbi olfattivi, con contributi di Enrico Boccioletti, Francesco Fazzi, IOKOI, Mariko Hori, Maria Electra Pacini, Raffaela Naldi Rossano, Nuvola Ravera, Margherita Soldati, Marco Sgarbossa, Michele Tiberio e Diletta Tonatto, Yoann Van Parys, Stefania Zanetti e Matteo Bellomo; e infine Under No Smell + Under Your Smell + Scentytizer: sostanze “sensificanti” o “desensificate”, create per affiancare la lettura, che ricreano l’esperienza della perdita o dell’alterazione dell’olfatto. Sono state realizzate in collaborazione con il giovane designer Luca Veresani e con la consulenza chimica di Emma Lecchini.

Il prototipo del progetto è stato esposto a settembre 2021 in occasione della fiera indipendente per artisti emergenti ReA Art Fair, alla Fabbrica del Vapore a Milano, mentre nello spazio Venice Art Project a Venezia il kit è esposto insieme a tre espansioni spaziali dei contributi in How To Make Sense Without You, di Nuvola Ravera, Raffaela Naldi Rossano e Margherita Soldati.