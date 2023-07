Un nuovo comitato scientifico per Fondazione MUVE di Venezia

Christine Macel, Angelo Lorenzo Crespi e Marco Leona sono i nuovi membri del Comitato Scientifico di MUVE – Fondazione Musei Civici di Venezia. Nominati all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunitosi oggi, 14 luglio, i nuovi membri esterni vanno a completare il Comitato Scientifico insieme ai responsabili delle sedi e dei servizi. Come previsto dallo Statuto, il Comitato Scientifico affiancherà il CdA con poteri consultivi di supporto alle decisioni, assicurando visione di lungo periodo nel mondo della cultura a 360 gradi e capacità di lettura dei fenomeni legati a tutti gli aspetti della vita museale, artistica e di produzione culturale. L’incarico è a titolo gratuito.

La Fondazione MUVE si occupa della gestione del patrimonio museale civico del Comune di Venezia. Fu istituita dal Consiglio comunale, con delibera proposta dal Sindaco e dalla Giunta, il 3 marzo 2008. Definita dagli operatori e dagli addetti ai lavori del tipo di partecipazione, ha come unico socio fondatore il Comune di Venezia. Dal dicembre 2015 il presidente è Mariacristina Gribaudi. Tra i siti che ricadono sotto la sua egida, Palazzo Ducale, Museo Correr Ca’ Rezzonico e Ca’ Pesaro, Museo del vetro a Murano, Palazzo Mocenigo e Palazzo Fortuny. Nel settembre dello scorso anno, terminato l’incarico della direttrice Gabriella Belli, causa pensionamento, la Fondazione non nominò un nuovo direttore ma decise di dividere l’incarico tra due aree di competenza: l’Area Servizi Centrali, affidata al Segretario Organizzativo Mattia Agnetti, e l’Area Attività Museali, affidata alla Dirigente Area Musei Chiara Squarcina.

MUVE: chi sono i nuovi membri del Comitato Scientifico

Attuale Direttrice del Museo delle Arti Decorative di Parigi, già conservatrice capo al Museo Pompidou, Christine Macel è stata Direttrice Artistica della Biennale Arte del 2017. «Oltre all’arte contemporanea e moderna porta un valore aggiunto inestimabile legato al suo ultimo incarico, in ragione delle molteplici comunanze di interessi e di obiettivi con le collezioni dei Musei Civici», hanno dichiarato dalla Fondazione.

Angelo Lorenzo Crespi, giornalista e critico d’arte, consigliere di amministrazione di diverse istituzioni culturali – tra cui Presidente del MAGA di Gallarate, Teatro Piccolo di Milano, Musei ADI di Milano – è uno stretto collaboratore del Ministero della Cultura e di diversi Ministri e sottosegretari, una risorsa dalla spiccata connotazione istituzionale e con un solido background culturale e di pubblicista.

Marco Leona, Direttore del Dipartimento di Ricerca Scientifica del MET di New York, ha una solida esperienza nel campo dello studio dei materiali e delle tecniche di restauro ed intervento sulle opere d’arte, nelle loro diverse articolazioni.

«Ringrazio Christine, Angelo e Marco, per la loro disponibilità e per aver accettato questa sfida, si tratta di tre profili di altissimo livello che, in virtù dei loro grandi impegni professionali in istituzioni e attività di riconosciuto valore, potranno apportare visione ampia e di lungo periodo sulle attività sia in centro storico che in terraferma ma anche su tutte le diverse e nuove iniziative che il Comune ha appena affidato a Fondazione – come gli interventi deliberati ieri su tre nuovi spazi in terraferma e le attività e i servizi di restauro e manutenzione delle collezioni», ha commentato Maria Cristina Gribaudi Presidente di Fondazione Musei Civici di Venezia. «Le parole chiave che hanno portato a questa scelta sono dunque competenza e multidisciplinarietà, ho personalmente incontrato e selezionato i profili dei candidati sin dal luglio 2022, è stato un percorso lungo ma entusiasmante e sono certa che il meglio debba ancora venire. Sono certa che il nuovo Comitato Scientifico, unito alla indiscussa professionalità dei responsabili delle sedi e dei servizi, potrà condividere con noi un percorso virtuoso assicurando un valido e fattivo contributo ai lavori del CdA, i cui membri ringrazio per la condivisione di questa scelta, e della struttura tecnica di Fondazione».