Inside Out arriva a Milano: svelata l’installazione di JR per l’Arengario

700 metri quadrati di volti, sguardi, espressioni somatiche, segni di vita, per raccontare tante piccole e grandi storie quotidiane. Lo street artist francese JR ha svelato il suo prossimo intervento appositamente pensato per Milano, in particolare per i due edifici dell’Arengario, sede del Museo del Novecento. Conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari e impattanti installazioni ambientali realizzate tramite collage di volti in primo piano, JR porterà nella città meneghina una nuova tappa di “Inside Out”, progetto d’arte partecipativa che, dal 2011, ha coinvolto migliaia di persone in tutto il mondo.

Negli ultimi anni, quasi 500mila persone in 148 Paesi hanno partecipato al progetto che, grazie alle donazioni dei partecipanti, ha raggiunto tutti i Continenti, con oltre 2mila azioni incentrate sui temi più urgenti della contemporaneità, dalla diversità al razzismo, dal cambiamento climatico al diritto all’istruzione. Tutto possono partecipare e proporre la propria azione, basta iscriversi sul sito di Inside Out e darsi da fare per coinvolgere altre persone.

Per il progetto pensato per l’Arengario, che sarà realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, JR presenterà dunque una grande installazione di 700 metri quadrati di ritratti di anziani, ospiti delle RSA in tutta Italia. Le immagini sono state scattate dagli studenti del Corso di Fotografia dell’Accademia di Brera. “Ora tocca a voi” è il titolo dell’opera, un invito rivolto, dunque, ai più giovani, a segnare un passaggio di testimone non solo ideale ma anche di responsabilità, per costruire un mondo nuovo e migliore.

Non è la prima volta di JR in Italia. Nel 2021, reinterpretò la facciata di Palazzo Strozzi, simbolo del Rinascimento fiorentino, con una grande opera site specific intitolata La Ferita, che proponeva una riflessione sull’accessibilità ai luoghi della cultura ai tempi del Covid. Nello stesso anno, intervenne anche sulla facciata di Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia a Roma. Sempre a Milano, cinque anni fa, JR aveva “esplorato” la trasformazione dell’Ex Ansaldo, ritraendone gli addetti ai lavori del passato e del presente, in un dialogo visivo tra ex-operaie e operai, che lavoravano nello stabilimento industriale, e i professionisti delle industrie culturali, che hanno dato nuova vita all’edificio, conosciuto oggi con il nome di BASE. A febbraio 2023, invece, le Gallerie d’Italia di Torino, sede museale di Intesa San Paolo, ospiterà una sua ampia mostra monografica, curata da Arturo Galansino.