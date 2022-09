Un palazzo di Los Angeles con un’opera di Banksy va all’asta

Volete investire nel classico, solido, vecchio mattone? Allora forse c’è un affare che potreste prendere in considerazione. Un edificio di Los Angeles con un’opera di Banksy sarà messo in vendita questo ottobre. Realizzata nel 2010, si tratta di uno stencil in bianco e nero che raffigura una ragazza su un’altalena attaccata a una preesistente scritta rossa, “Parking”. L’edificio fu acquistato nel 2007, per 4 milioni di dollari, da Tarina Tarantino e Alfonso Campos, con l’intenzione di farne la sede della loro società, un brand di accessori e bigiotteria. Anche a seguito della pandemia, però, la società è andata in crisi, quindi i proprietari hanno presentato istanza di tutela cautelare dal fallimento, con la clausola di mettere all’asta l’edificio tramite Hilco Real Estate, come parte del deposito.

«Questa è una proprietà estremamente difficile da valutare. Non puoi guardarla da un semplice valore di valutazione immobiliare. E non puoi guardarla da un valore artistico diretto. È una combinazione di entrambi», ha dichiarato al New York Times Jeff Azuse, vicepresidente di Hilco Real Estate. In ogni caso, considerando il valore, tanto economico quanto iconico, delle opere del misterioso street artist, potrebbe essere una vendita estremamente vantaggiosa. Secondo Tarantino e Campos, l’edificio, che ha sette piani, potrebbe raggiungere la ragguardevole cifra di 30 milioni di dollari.

A meno che qualcuno non pensi di staccare l’opera dalla sua sede, cosa che è successa più spesso di quanto Banksy avrebbe voluto. Lo street artist infatti raramente sceglie a caso il “supporto” per i suoi lavori. È successo, per esempio, nel febbraio 2021, a Nottingham, dove un’opera raffigurante una bambina intenta a giocare con l’hula hop di una ruota di bicicletta fu staccata dal suo bel muro in mattoncini rossi e acquistata dalla Brandler Gallery, galleria di Brentwood, nell’Essex, specializzata in street art.

Per quanto riguarda invece le opere “trasferibili”, il record di vendita all’asta per un’opera di Banksy è stato raggiunto nel marzo 2021, da Christie’s Londra, con “Game Changer”, che l’artista lasciò al General Hospital di Southampton e che ritrae un bambino che gioca con una supereroina vestita di mantello e grembiule della croce rossa. Se volete dare un’occhiata ai record dello street artist anonimo più famoso del mondo, potete cliccare qui.