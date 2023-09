Giardino Ginori, la nuova collaborazione tra The St. Regis Venice e Ginori 1735

Festival del Cinema di Venezia, quel periodo dell’anno è tornato puntuale. E la Serenissima si fa ancora più bella, sofisticata, cosmopolita, per accogliere le più patinate tra le star internazionali. Eccoci a The St. Regis Venice, tra gli hotel iconici della laguna: il suo giardino elegante, affacciato sul via vai instancabile del Canal Grande, si veste per l’occasione dell’allestimento firmato Ginori 1735, in un’estetica eclettica ispirata alla collezione Oriente Italiano.

Giardino Ginori, questo il nome dello speciale takeover veneziano che concentra in un unico spazio la fusione tra Oriente e Occidente, in un delicato equilibrio di forme e di colori. Protagonista assoluto, il pattern Oriente Italiano “Azalea”, qui declinato su cuscini e ombrelloni per esaltare la bellezza naturale del luogo, perfettamente in dialogo con la mise en place esuberante della collezione Oriente Italiano.

Tra i principali marchi mondiali nel settore del lusso e del lifestyle da tre secoli, e parte del Gruppo Kering dal 2013, Ginori 1735 è oggi espressione dell’eccellenza italiana nella porcellana pura e nel design, da sempre associato a grandi personalità della moda, dell’arte, del design, dell’architettura e del cinema. Il suo è «un moderno Rinascimento», come da presentazione della maison, «attraverso una riscoperta e un rilancio della vita quotidiana nei suoi piaceri e nelle sue espressioni artistiche». Un ottimo incontro quello con The St. Regis Hotel, istituzione sul Canal Grande. Il tutto, in una delle settimane più calde del calendario veneziano.

Tutto è pronto, è iniziata al Lido la l’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma quest’anno dal 30 agosto al 9 settembre – 23 i film in concorso, di cui 6 titoli italiani. Il 4 settembre Giardino Ginori e The St. Regis Venice ospiteranno la spaghettata di mezzanotte, un evento speciale che vedrà la partecipazione di attori e personalità del mondo del cinema approdati in laguna.

Photo Gallery: il nuovo Giardino Ginori a Venezia