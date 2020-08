Dormire su un letto vista cielo, in una stanza che ha per pareti l’avvolgente abbraccio della natura: non è un sogno, né una scena da film ma pura realtà. Il Null Stern Hotel è il luogo perfetto in cui gli amanti della natura, e non, dovrebbero soggiornare almeno una volta nella vita. Situato sulla collina di Göbsi, poco distante da Gonten – sulle Alpi svizzere -, è il primo e unico hotel senza pareti, con un concept assolutamente essenziale. Più semplice di così non si può!

L’invenzione è dei gemelli Frank e Patrik Riklin, imprenditori e artisti concettuali, che nel 2008 hanno fondato la società Null Stern, lanciando il primo prototipo alberghiero a “zero stelle”. Un albergo in un ex bunker nucleare sempre in Svizzera. Gli ospiti sono invitati a dormire su un letto matrimoniale posizionato a 1.960m di altitudine. L’arredo è ridotto al minimo: oltre al letto ci sono due comodini sospesi con lampade, due sgabelli in legno e una piccola cassaforte. Il bagno è a circa 100 metri. Meno essenziale è sicuramente il prezzo: 270 euro a notte, più che meritati per un’esperienza del genere. L’avventura però non si conclude qui: nel prezzo è inclusa la colazione a letto servita da un abitante del luogo che, per l’occasione, veste i panni di un moderno maggiordomo che intrattiene gli ospiti con informazioni, aneddoti e storie sul territorio. Il Null Stern Hotel è aperto ovviamente soltanto in estate, date le particolari caratteristiche della stanza. Un’occasione davvero unica per osservare le stelle e ascoltare il suono della natura, respirando a pieni polmoni l’aria genuina. Un modo sicuramente nuovo per immergersi nel verde e ricaricarsi dalla vita frenetica di tutti i giorni. Chi può, colga l’occasione.

Per prenotare un’esperienza senza precedenti al Null Stern bisogna contattare il centro turismo di Safiental o chiamare il +41 81 630 60 16.