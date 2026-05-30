A Brooklyn la ribellione passa dall’arte: incontro con The Kollection

In occasione della mostra Rebel, abbiamo incontrato Kian McHugh il fondatore di The Kollection all’interno degli spazi della galleria al 53 di Scott Avenue, a Bushwick, Brooklyn. L’esposizione si presenta come un palcoscenico dinamico che accoglie le opere di artisti provenienti da tutto il mondo, selezionati accuratamente attraverso un’open call internazionale. In questa cornice densa di energia underground e visioni contemporanee, abbiamo riflettuto sulla traiettoria del collettivo, sulla sinergia tra i linguaggi espressivi e sul significato profondo di fare comunità oggi a New York.

Kian qual è stata la “scintilla” che ha portato alla creazione di The Kollection? C’era una lacuna specifica nel panorama culturale newyorkese che sentivi il bisogno di colmare?

«Penso che la gioia più grande nella vita sia scoprire qualcosa che ti piace davvero. Viviamo in una cultura così anticonformista e ironica che è davvero fantastico amare qualcosa semplicemente per quello che è. Penso che la scintilla dietro The Kollection sia quella di ricordare costantemente alle persone che c’è molto da scoprire e che una selezione di queste cose potrebbe essere la più importante che tu abbia mai conosciuto.

The Kollection ha attraversato molte iterazioni come blog, marchio, party e agenzia dal 2010 prima di arrivare alla sua forma definitiva: una piattaforma no-profit dedicata alla scoperta delle arti e degli artisti. Quando sono arrivato a New York, ho iniziato un lungo e strano periodo di ricerca e sviluppo prima del rebranding. Abbiamo organizzato la festa di compleanno di Anna Delvey, Club House Arrest, e abbiamo collaborato con Playboy alla Settimana della Moda di New York.

In un momento più raffinato, abbiamo portato una ballerina nelle Chinese Tea Houses e abbiamo fatto suonare Takuya Nakamura alla tromba su Jungle in un ensemble bello e strano. Penso che il filo conduttore tra tutti questi momenti e le centinaia di eventi che li hanno preceduti sia un senso di spettacolo originale nella presentazione, abbinato a un talento grezzo di qualche tipo.

Non direi che stiamo cercando di colmare una lacuna specifica nel panorama culturale newyorkese, poiché gran parte di ciò da cui attingiamo è il risultato diretto di diverse e originali serate o di incontri casuali a New York. Ritengo che The Kollection si distingua per la sua unicità, capace di attrarre un pubblico sinceramente accogliente e affiatato e i frequentatori abituali trovano piacere nel filo conduttore dei nostri eventi, che sono presentazioni raffinate con un tono specifico, dove il mezzo di riferimento in una data esperienza può variare dal teatro alla musica, all’arte, alla danza, alla poesia.

Chi conosce The Kollection lo fa notare dicendo: “Questo è proprio in stile Kollection”, e coglie perfettamente nel segno, quindi c’è qualcosa di specifico in ciò che facciamo».

In che modo il tuo background personale ha influenzato il DNA del collettivo? In che modo il tuo percorso ha plasmato il tuo approccio alla curatela delle esperienze?

«Sono cresciuto nella Bay Area, dove tutti sono un po’ più con i piedi per terra e un po’ più eccentrici allo stesso tempo. Sento che questo sta tornando di moda nella cultura popolare proprio ora. Mi sono avvicinato al giornalismo musicale in giovane età e ho sempre cercato talenti che bilanciassero la bellezza con la spavalderia: cerco di trasmettere quella linea sottile in tutto ciò che facciamo.

Ho organizzato letteralmente centinaia di feste quando avevo vent’anni, dalle serate in discoteca a tema “terapia” con moduli di ammissione alle feste in magazzini in quartieri malfamati. Mi sono anche impegnato a visitare club, musei, feste e spazi alternativi in tutto il mondo. Tutto questo per dire che ho alle spalle le mie diecimila ore sia nella creazione che nel consumo di esperienze curate. Penso che questa sia una caratteristica comune al team e alla comunità di The Kollection. Ora più che mai, tengo molto a creare spazi che siano completamente unici rispetto a qualsiasi cosa io abbia mai frequentato e ho intorno a me un gruppo fantastico e molto sincero di persone che condividono questa missione».

Rebel ha un’identità molto forte. Qual è stato il processo di selezione degli artisti coinvolti e cosa significa “ribellione” nel mondo dell’arte contemporanea di oggi?

«Il processo di selezione è stato curato da me, Dasha Denisenko, Mona Matsuoka e Finlay Mangan, con l’aiuto di Call For Entry, uno strumento incredibile per chiunque voglia espandere la propria attività di curatela oltre la propria rete o scena immediata. Mona è responsabile dell’ideazione della prima The Kollection Art Show, Dasha ha messo a disposizione la sua attitudine da artista professionista per stabilire il processo di un vero e proprio open call, Finlay è rimasto sveglio fino a tarda notte a riorganizzare e appendere le opere a mano fino a quando non hanno trovato la loro posizione perfetta, e io mi sono occupato della produzione di una grande bandiera che svettava su Bushwick durante il periodo di apertura della galleria.

Penso che la parte più importante del processo di selezione sia stata goderci i nostri disaccordi e trovare entusiasmo nei momenti in cui uno di noi difendeva un’opera che gli altri non riuscivano a vedere. Penso che onorare le opere controverse sia stata una parte importante della selezione finale. Gran parte della curatela di un’esperienza sta nel feeling. C’erano opere incredibili che non sono state incluse nella mostra. Imparare a dire no a favore di un’esperienza più grande è anche una parte fondamentale del perfezionamento della curatela.

Direi che la ribellione nel mondo dell’arte contemporanea oggi consiste nel prendersi il tempo necessario per acquisire una solida padronanza tecnica in qualcosa senza perdere la propria prospettiva, il proprio stile o la propria sicurezza lungo il percorso. Non tutti apprezzeranno o ameranno il tuo lavoro, quindi il solo fatto di metterlo in mostra e prenderlo sul serio in un contesto reale è di per sé ribelle. Inoltre, è importante chi è in grado di dire “vaffanculo” a qualcuno o a qualcosa con garbo. Abbiamo bisogno di quel tipo di espressione irrefutabile, altrimenti perdiamo il nostro senso di speranza e di umanità».

Sembri colmare il divario tra “arte alta” e cultura underground. Come mantieni questo equilibrio senza perdere l’autenticità?

«L’ho vissuto in prima persona. Per dieci anni di fila ho spinto senza sosta la mia mente e il mio corpo alla ricerca di buona arte o di una grande festa, senza giudicare chi ci fosse dietro. Non credo che l’underground sia morto e non credo che l’“arte alta” sia snob – penso solo che le persone attualmente responsabili di sostenere gli standard e quelle che tradizionalmente danno vita all’una o all’altra stiano un po’ deludendo le aspettative. Penso che The Kollection onori elementi di entrambe senza presumere di essere l’una o l’altra.

Penso che abbiamo bisogno di una nuova ondata di artisti che siano collettivamente arrabbiati o felici per qualcosa e di una nuova ondata di persone ricche che siano spiritualmente inclini a partecipare, e allora saremo uno dei tanti a colmare il divario tra “arte alta” e cultura underground. Speriamo in prima linea, ma soprattutto, speriamo di essere uno dei tanti. Abbiamo bisogno che gli artisti siano arrabbiati o felici e abbiamo bisogno che i protagonisti della società prestino attenzione».

La musica è un pilastro fondamentale dei tuoi progetti. In che modo la sinergia tra arti visive e musica migliora l’esperienza del visitatore?

«Penso che questo elemento sia semplicemente una delle verità umane. C’è un motivo per cui cantiamo attorno a un falò».

In una città frenetica come New York, come riuscite a costruire una comunità così fedele e vivace attorno al vostro marchio?

«Gli artisti con cui lavoriamo sono davvero incredibili. Siamo eleganti ma non pretenziosi. Ci piace comunque divertirci. Molti dei nostri eventi sono gratuiti, il che rende l’accesso davvero equo. Posso affermare con sicurezza che tutto ciò che facciamo è molto intenzionale, cosa che viene percepita dai partecipanti e che, si spera, li lasci entusiasti di tornare, anche se si tratta della presentazione di un mezzo completamente diverso».

Perché New York? The Kollection potrebbe esistere altrove o è strettamente legata all’energia della città?

«New York è la migliore. Ci sono tante città che mi stanno a cuore, come Tokyo, Berlino, Los Angeles e San Francisco. Penso che The Kollection attinga all’energia della città, quindi forse qui diamo il meglio di noi. The Kollection torna ancora a Los Angeles ed è sempre divertente – penso che lì o a San Francisco avrebbe successo forse anche più che qui. Ma è proprio per questo che amo questo posto».

Qual è la prossima frontiera per te? Hai in programma di portare il tuo format in Europa, magari in Italia, nel prossimo futuro?

«La visione a lungo termine è quella di avere più sedi fisiche che reinventino l’experience museale a favore della scoperta degli artisti! Non abbiamo pubblicizzato la necessità di donazioni nell’ultimo anno e mezzo perché vogliamo onorare il processo di perfezionamento del nostro mestiere e della nostra missione prima di raccogliere grandi somme di denaro. Fortunatamente, ci sono persone che vedono ciò che stiamo facendo come la prossima ondata di curatela e sviluppo artistico: siamo davvero fortunati ad avere il loro sostegno economico, l’accesso ai loro spazi e l’esposizione alla loro competenza. Se volete partecipare o sostenerci, basta un messaggio diretto su Instagram».