A tu per tu con Herwig Todts: cosa lega Anversa e James Ensor?

Cosa lega Anversa e James Ensor? Grazie a un gruppo di facoltosi appassionati di Anversa ed ai risoluti conservatori museali, sin dagli anni 1920 il Museo Reale di Belle Arti – KMSKA può vantare la più vasta collezione di Ensor al mondo – che si è gradualmente ampliata fino a comprendere 39 dipinti, 650 disegni, di cui non meno di 10 delle sue opere migliori. Nell’ambito del ricco panorama di iniziative che, nelle Fiandre, celebrano il risonante e contemporaneo “peintre des masques” (ne avevamo parlato qui), dal 28 settembre il KMSKA ospiterà una delle più grandi mostre belghe su Ensor dopo la retrospettiva del 1999 al KMSKB. Con I sogni più sfrenati di Ensor. Oltre l’impressionismo il museo non si addentrerà solo nel meraviglioso universo del Maestro Fiammingo, popolato da visioni selvagge, maschere e satira, ma lo affiancherà ad artisti internazionali che lo hanno ispirato e con i quali egli si misurava. Ne parliamo con il curatore Herwig Todts.

Sin dagli anni 1920 il Museo Reale di Belle Arti – KMSKA può vantare la più vasta collezione di Ensor al mondo. Come è nata questa collezione? Chi sono stati i promotori, appassionati e conservatori museali, che l’hanno avviata e quale spirito li animava?

«Nel corso del XIX secolo, Anversa divenne un importante centro economico grazie all’espansione del suo porto commerciale, ma in termini di arte e cultura la città era conservatrice. Bruxelles, capitale politica, finanziaria e culturale del Belgio, era più progressista. Il mondo dell’arte di Anversa, guidato dall’Accademia, si considerava l’erede dei grandi maestri della Scuola fiamminga (Rubens, Jordaens, Van Dijck, Teniers) e l’avanguardia non prendeva piede. Ma dopo il 1900, l’interesse per l’arte moderna crebbe nell’ambiente dei giovani imprenditori di Anversa. Questi imprenditori erano attivi a livello internazionale e scoprirono così James Ensor, che fu considerato un innovatore, un precursore dell’espressionismo, soprattutto in Germania dopo il 1900. Questi imprenditori di Anversa fondarono un’associazione espositiva (kunst van heden) per promuovere l’arte moderna europea e belga. Ensor divenne il loro beniamino perché era considerato il primo impressionista nativo, un discendente moderno degli antichi maestri fiamminghi del grottesco (Bosch e Bruegel) e un precursore del modernismo dipingendo maschere espressioniste con la tavolozza dei colori degli impressionisti. I progressisti uomini d’affari di Anversa e i curatori del museo condividevano questo triplice amore per Ensor. Il museo acquistò quindi una natura morta di Ensor già nel 1902. Dopo la prima guerra mondiale, alcuni imprenditori di Anversa donarono al museo 8 capolavori di Ensor, tra cui l’Inrtrige, che costituirono la base dell’impareggiabile collezione Ensor della KMSKA».

La collezione negli anni è andata gradualmente ampliandosi. Cosa comprende oggi e come si inserisce all’interno del Museo Reale di Belle Arti – KMSKA? E che ruolo ha l’Ensor Research Project?

«Nel complesso, la collezione del museo riflette i gusti degli amanti dell’arte di Anversa dal XVI secolo ai giorni nostri. Di conseguenza, questa collezione non è rappresentativa della storia dell’arte di Anversa ma, di conseguenza, il museo possiede alcuni gruppi unici: primitivi fiamminghi, pale d’altare di Rubens e contemporanei, accademici europei conservatori, Ensor e (dopo la seconda guerra mondiale) l’arte europea zero. Il desiderio del direttore Walther Vanbeselaere era quello di costruire la più forte collezione di Ensor e, grazie a donazioni e acquisti, ci è riuscito. La KMSKA possiede la più bella opera dell’infanzia di Ensor (La carrozza da bagno del 1876), un insieme eterogeneo dei primi anni di Ensor con il primo dipinto impressionista belga Il mangiatore di ostriche. Adamo ed Eva del 1887 e La morte mistica di un teologo (1880 e 1886) sono le opere cruciali per la nuova direzione di Ensor. Lo stupore di Wouse, Lo scheletro che si contorce, L’intrigo e Lo scheletro che dipinge sono tra i più famosi dipinti di maschere di Ensor».

«Con 38 dipinti e 650 disegni, il museo è in grado di mostrare una panoramica dell’arte di Ensor dal 1873 al 1932 con esempi dei diversi generi trattati: ritratti e autoritratti, nature morte classiche e surreali, paesaggi e marine, la vita del popolo e della borghesia, tutti i tipi di soggetti satirici, scene di maschere espressioniste e così via. Dopo la morte dell’artista, il museo costruì la collezione principale, ma i curatori presero anche l’iniziativa di ricercare l’arte di Ensor. Mentre la maggior parte dei ricercatori si concentrava principalmente sulla biografia, i curatori di Anversa avevano e hanno sempre prestato attenzione agli aspetti dei processi creativi di Ensor. Nel 2013 è stato istituito l’Ensor Research Project per indagare ulteriormente i processi creativi di Ensor utilizzando metodi di ricerca avanzati. Grazie all’utilizzo di scansioni a raggi X, infrarossi, ultravioletti ma anche Macro XRF, realizzate dall’Università di Anversa, la conoscenza delle implicazioni tecnico-materiali delle scelte artistiche e degli esperimenti di Ensor è diventata molto più precisa. Allo stesso tempo, sono state analizzate le visioni sociali e artistiche di Ensor. I risultati di questa ricerca saranno presentati a un vasto pubblico nella mostra In Your Wildest Dreams. Ensor Beyond Impressionism (I sogni più sfrenati di Ensor. Oltre l’impressionismo) e in un simposio all’inizio di dicembre 2024».

“Anversa è per (lui) la più generosa di tutte le madri”. Che legame esiste tra Ensor e Anversa, come è nato e come è evoluto da un punto di vista storico e emotivo-relazionale e chi è, oggi, Ensor, per la città e i cittadini?

«Dopo il 1909, Ensor diventa il beniamino degli uomini d’affari e degli appassionati d’arte dell’avanguardia di Anversa. Essi raccoglieranno le sue opere, le doneranno al museo e le promuoveranno all’estero, soprattutto in Germania. Oggi, ad Anversa e in tutto il Belgio, Ensor è un eroe! Un gran numero di belgi si identifica con i personaggi carnevaleschi che Ensor ritrae, ma come leggendario artista anticonformista e socialmente critico, Ensor cattura ancora di più l’immaginazione».

Il KMSKA aprirà il prossimo 28 settembre una delle più grandi mostre belghe su Ensor dopo la retrospettiva del 1999. A poco più di un mese dall’inaugurazione, cosa può anticiparci di I sogni più sfrenati di Ensor. Oltre l’impressionismo?

«Ensor non era un eccentrico solitario, ma un esperto e ambizioso innovatore dell’arte europea. Per la prima volta, le migliori opere di Ensor provenienti dai musei di tutto il mondo sono esposte accanto ai capolavori di Courbet, Raffaello, Manet, Monet, Renoir, Redon, Munch e Nolde, ma è presente anche la cultura popolare che ha ispirato Ensor».