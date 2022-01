Il nuovo paesaggio islandese di Vincent Leroy

A sud dell’Islanda, sulla spiaggia di Sólheimasandur è stata inaugurata Anamorphosis l’ultima opera dell’artista francese Vincent Leroy, noto per le sue sculture cinetiche.

L’installazione è composta da tre grandi sculture riflettenti che si fondono con l’ambiente circostante, riflettendolo e trasformandolo allo stesso tempo. L’effetto è quello dell’anamorfosi, come suggerisce lo stesso titolo dell’opera, quell’effetto ottico per cui un’immagine viene proiettata sul piano in modo distorto ed è riconoscibile solamente se viene osservata secondo certe condizioni, ad esempio da un preciso punto di vista o attraverso l’uso di strumenti specifici.

Espandendo all’infinito il paesaggio, Leroy crea uno spettacolo ipnotico in stretto dialogo tra arte e natura.

Anamorphosis si unisce a una lunga lista di installazioni che Leroy ha presentato in tutto il mondo, come Slow Lens davanti al Louvre di Parigi, Illusion Lens a Tokyo e un enorme sole pixelato in Cina.