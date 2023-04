In occasione dell’edizione 2023 della Milano Art Week e della 27ma edizione di miart, Untitled Association propone una serie di itinerari con cui intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, alcune iniziative da non perdere, tra musei e spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti.

Per l’ultimo giorno di questa intensa settimana, vi salutiamo con il nostro sesto itinerario proponendovi un’ultima passeggiata tra gallerie e spazi indipendenti.

Iniziate con una visita da ArtNoble, galleria che già da un paio di settimane ospita la mostra personale di Zazzaro Otto. L’artista ha lavorato sul concetto di Heimat, da qui il titolo “Traslochi Heimat S.r.l.”, e per chi conosce il suo lavoro questa mostra – aperta fino a fine maggio – sarà una sorpresa da non perdere.

Attraversate ora via Rambon per arrivare alla galleria Francesca Minini, che ospita “Casa encontrada”, altra tappa per scoprire sotto altri punti di vista la ricerca di un’artista, in questo caso venezuelana. Negli spazi della galleria Sol Calero presenta una serie di dipinti, punti di rottura rispetto al suo lavoro precedente, che diventano parte di una nuova produzione in cui il suo sguardo si concentra sull’intersezione tra azione umana e natura.

Potete ora spostarvi verso il centro, passeggiando o prendendo la linea 2 della metropolitana da Lambrate, e raggiungere la Galleria Massimo De Carlo, che nella sua sede milanese accoglie “Room Service”. La mostra, collaborazione tra il duo di artisti scandinavi Elmgreen & Dragset e l’artista svizzero John Armleder, dà forma a un universo onirico, invitando gli spettatori a creare nuove e contorte associazioni a partire dalla reinterpretazione della meravigliosa Casa Corbelinni-Wasserman, che diventa così una tela per la loro sperimentazione artistica.

Una volta usciti dalla galleria, pochi minuti per raggiungere via Luosi. Qui si trova la galleria CASTIGLIONI, che da pochissimi giorni ha inaugurato la personale di Sara Rossi, dal titolo “Passaggio”.

Facendo ancora pochi passi sarete arrivati a Ncontemporary, che ospita per la seconda volta nella sua sede di Milano una personale di Cristiano Tassinari. La sua ricerca, dalla forte impronta autobiografica, con “Gli uomini delle scintille” si concentra su un apparato iconico di soggetti esclusivamente maschili, indagando alcuni aspetti del rapporto con il padre. Vi segnaliamo inoltre che vicino al Castello Sforzesco la nuova sede di Ersel ospita “Iran. Prima e dopo la rivoluzione”, una personale di Walter Niedermayr a cura di Chiara Massimello, realizzata in collaborazione con Ncontemporary e visitabile solo per altre due settimane.

Proseguendo nel nostro itinerario, ci spostiamo a Nord, oltre piazzale Loreto, per entrare a NoLo e scoprire SPBH Space Milano: un laboratorio, una galleria e un centro di aggregazione creato recentemente da Self Publish, Be Happy per promuovere la sperimentazione, la collaborazione e la contaminazione tra arte, moda e design a livello locale e internazionale. Da ieri, nello spazio di via Venini è possibile scoprire il progetto collaborativo tra lo studio AOUMM e la artista/fotografa Giovanna Silva: “Motlatsi: The Visualization of Landscapes and Rituals on Basotho Blankets”.

Tornando invece a Nord-Est, vi consigliamo, a partire dal pomeriggio, di spingervi fino da Assab One, organizzazione no-profit e spazio di ricerca non convenzionale, a pochi passi dalla stazione M2 di Cimiano. Qui inaugura oggi la collettiva a cura di Davide Fabio Colaci in collaborazione con Federica Sala, dal titolo “Design for Communities, Giacomo Moor for LiveinSlums”, a chiudere l’Art Week, ma ad aprire la Design Week.

Concludiamo questa passeggiata di fine fiera con un’ultima segnalazione: l’outdoor project dell’artist-run-space Brace Brace, che con l’appena inaugurata “Venite a vedere Milano San Felice” propone una mostra collettiva decisamente fuori dai soliti circuiti.

