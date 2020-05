Un nuovo direttore per il MART: la lettera aperta degli artisti

In merito alla spinosa questione della direzione del MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, abbiamo scritto in diverse occasioni. Dopo l’addio del direttore artistico Gianfranco Maraniello, nominato nel 2015 e arrivato a fine mandato, non è stato aperto nessun bando per nominare un nuovo incarico, con il solo Vittorio Sgarbi a fare da presidente, con il supporto di un comitato scientifico composto da Stefano Bruno Galli, Giordano Bruno Guerri, Riccardo Muti e Moni Ovadia. A marzo avevamo poi pubblicato la lettera dei dipendenti del museo, in cui si chiedevano le dimissioni di Sgarbi dalla carica di presidente del MART. Oggi riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta, sottoscritta da artisti attivi sul territorio, rivolta alla Giunta della Provincia autonoma di Trento, in cui si chiede un concorso per selezionare un nuovo direttore artistico per il MART.

La lettera degli artisti per l’elezione di un nuovo direttore per il MART

All’attenzione della Giunta della Provincia autonoma di Trento.

Come artisti contemporanei del territorio, ma che operano anche nel mondo, sentiamo il dovere e dobbiamo fare sentire la nostra voce riguardo la situazione in cui sta versando il MART, che inspiegabilmente viene lasciato ad oggi senza direttore.

Il marchio e firma del MART è cresciuto molto, e questo è dovuto a un grandissimo investimento economico trentennale da parte del nostro Trentino.

MART, come giusto, deve proseguire l’importante attività museale con vocazione internazionale, iniziata da Gabriella Belli, proseguita da Cristiana Collu, fino alla direzione di Gianfranco Maraniello appena conclusa.

MART deve rimanere luogo di movimentazione delle idee e delle creatività ad ampio raggio con spiccato senso e vocazione contemporanea, che guarda alla sfide del futuro, un futuro complesso ma che possiamo affrontare con coraggio, ricerca, sviluppo e crescita.

Solo così il MART può assolvere la sua primaria funzione di educazione a una nuova diffusa cultura estetica, per poter esser punto di riferimento, come è già, nel circuito museale europeo e globale.

Per questo, chiediamo alla Giunta Provinciale di non indugiare e di prendere un impegno d’urgenza nel completare l’organigramma del Museo: che, quindi, venga indetto al più presto un concorso per selezionare un nuovo direttore artistico, come è prassi, legalmente e chiaramente definito nei dettagli nel regolamento del Museo MART.

Stefano Cagol, Anna de Manincor, Christian Fogarolli (artisti vincitori dell’Italian Council 2019), Annamaria Gelmi, Italo Bressan, Mauro Cappelletti, Gianni Pellegrini, Annalisa Avancini, Veronica de Giovanelli, Dido Fontana, Andrea Fontanari, Massimo Giovannini, Francesco Mattuzzi, Jacopo Mazzonelli, Federico Seppi