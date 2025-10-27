Fare della ceramica un linguaggio vivo, un materiale relazionale, capace di unire sensibilità artistica, pensiero contemporaneo e sapere artigiano. Torna il Premio Marca Corona, il riconoscimento che la storica azienda di Sassuolo dedica ai giovani talenti dell’arte e del design. È ora aperta la call per la IV edizione, intitolata Mani-mente-Mani. Allegorie della materia e della relazione, che invita artisti e designer under 35 a riflettere sul valore del gesto e della manualità nell’arte contemporanea. Le candidature possono essere inviate fino al 12 gennaio 2026.

Il tema scelto per questa edizione pone al centro il rapporto tra corpo, materia e relazione, in dialogo con l’opera di Pino Deodato, protagonista del progetto Marca Corona per l’Arte 2025-2026, in mostra fino al 30 gennaio 2026 nella Galleria Marca Corona di Sassuolo con ricAMARE. Il ricamo è un gesto d’amore, a cura di Beatrice Audrito e su progetto della Galleria Susanna Orlando di Pietrasanta. In un’epoca segnata dalla smaterializzazione digitale, il premio intende riportare l’attenzione sull’esperienza sensibile e tattile dell’arte, sull’incontro concreto con la materia e sulle sue potenzialità espressive.

La partecipazione è gratuita. I candidati dovranno inviare un elaborato grafico in formato digitale, che sarà successivamente trasformato in un manufatto ceramico. Il 24 gennaio 2026 verranno selezionati i cinque finalisti, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 6 febbraio 2026 a Bologna, durante Arte Fiera e Art City Bologna.

La giuria di questa edizione è composta da Pino Deodato, Antonio D’Amico, Paola Rivetta, Susanna Orlando, Davide Sarchioni, Beatrice Audrito, Marco Bassan, Luca Fiandri e Mariachiara Russo.

Il vincitore riceverà un premio di 1.500 euro e sarà invitato a partecipare a una residenza artistica presso Ceramiche Marca Corona, dove realizzerà la propria opera in collaborazione con il team tecnico aziendale. Il lavoro verrà presentato al pubblico nell’autunno 2026, entrando a far parte della collezione d’impresa custodita nella sede di Sassuolo e nella Galleria Marca Corona, l’unico museo italiano dedicato alla storia della ceramica nel distretto sassolese.

Fondata nel 1741 come Fabbrica della Majolica, Marca Corona è la più antica azienda ceramica del distretto di Sassuolo. Da sempre connessa al mondo dell’arte e custode di una tradizione manifatturiera che si rinnova nella contemporaneità, l’azienda ha inaugurato nel 2010 la Galleria Marca Corona e, dal 2022, promuove il progetto Marca Corona per l’Arte, invitando artisti come Giuseppe Stampone, Stefano Arienti e Andrea Mastrovito, a dialogare con i propri artigiani e collaboratori.

Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione al Premio Marca Corona 2025/2026, si può cliccare qui.