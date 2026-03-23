L’Accademia Carrara cerca un responsabile dei servizi educativi: il bando

Negli ultimi anni i servizi educativi sono diventati uno degli snodi centrali per musei e istituzioni culturali. Non più ambiti accessori ma dispositivi strategici attraverso cui costruire relazioni, ampliare i pubblici e rendere il patrimonio accessibile in modo inclusivo e partecipativo. In questo contesto si inserisce il nuovo avviso di selezione pubblicato dalla Fondazione Accademia Carrara di Bergamo, che apre il bando per il conferimento dell’incarico di Responsabile dei Servizi Educativi. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 12 del 15 aprile 2026.

Il profilo ricercato si colloca in una posizione chiave all’interno dell’organizzazione museale. Il responsabile sarà chiamato a elaborare e coordinare i progetti educativi dell’istituzione, in linea con gli indirizzi della Direzione e del General Manager, lavorando in sinergia con le diverse aree del museo e con partner esterni. Centrale sarà la capacità di sviluppare strategie di mediazione culturale efficaci per pubblici diversificati, utilizzando strumenti e linguaggi adeguati ai diversi destinatari.

Fondata nel 1796 per volontà del conte Giacomo Carrara, l’Accademia Carrara nasce come un progetto insieme collezionistico e formativo: accanto alla pinacoteca, infatti, viene istituita fin dall’origine una scuola, con l’intento di affiancare allo studio teorico l’osservazione diretta delle opere. Il primo nucleo delle collezioni coincide con la raccolta personale del fondatore, progressivamente ampliata nel corso dei secoli grazie a una fitta rete di donazioni e lasciti, che hanno reso il museo uno dei casi più emblematici di collezionismo privato confluito in istituzione pubblica.

Nel corso dell’Ottocento e del Novecento, figure come Guglielmo Lochis, Giovanni Morelli e, più tardi, Federico Zeri hanno contribuito in modo decisivo ad arricchire il patrimonio, definendo il profilo della pinacoteca. Oggi l’Accademia Carrara conserva una raccolta che attraversa cinque secoli di pittura, dal Rinascimento all’Ottocento, con capolavori di Pisanello, Mantegna, Bellini, Raffaello, Tiziano, Lotto e Moroni, affiancati da nuclei significativi di disegni, stampe e arti decorative.

Divenuta museo civico nel 1958, l’Accademia ha conosciuto una fase recente di rinnovamento con il restauro e la riapertura nel 2015, seguita dal nuovo allestimento del 2023. Dal 2016 la gestione è affidata alla Fondazione Accademia Carrara, che ne orienta le attività verso una dimensione contemporanea, mantenendo centrale il dialogo tra conservazione, ricerca e mediazione culturale.

Tra le funzioni principali del Responsabile dei Servizi Educativi rientrano la progettazione e programmazione delle attività educative, l’analisi dei pubblici, la promozione di pratiche inclusive e accessibili, nonché il rafforzamento delle strategie di audience development. Il Responsabile dovrà inoltre curare i rapporti con scuole, università, enti di ricerca e realtà culturali, contribuendo alla costruzione di una rete di collaborazioni coerente con la missione dell’Accademia Carrara.

Particolare attenzione è data anche alla parte organizzativa e gestionale: il coordinamento dell’area Educazione, la supervisione delle attività didattiche e dei collaboratori, il monitoraggio dell’impatto dei progetti e la partecipazione alla definizione del budget e delle opportunità di finanziamento. Il ruolo prevede anche un dialogo costante con l’area scientifica per la realizzazione di strumenti di mediazione e contenuti educativi legati alle collezioni e alle mostre.

Dal punto di vista dei requisiti, la selezione è rivolta a candidati con una solida formazione in ambito umanistico o psico-pedagogico e con comprovata esperienza pluriennale in contesti museali. Sono richieste competenze nella progettazione educativa, nella mediazione culturale e nell’audience development, oltre a capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro. Costituiscono elementi di valutazione la conoscenza del patrimonio dell’Accademia Carrara e del contesto storico-artistico di Bergamo, così come le competenze di scrittura e la padronanza della lingua inglese.

La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via email all’indirizzo direzione@lacarrara.it e dovrà includere, oltre al curriculum vitae dettagliato, un elaborato di massimo cinque cartelle in cui il candidato esponga la propria visione per lo sviluppo dei Servizi educativi del museo. Per tutte le informazioni sul bando si può cliccare qui.