SUPERBLAST II: la chiamata alle arti di Manifattura Tabacchi

Aperte le iscrizioni per la seconda edizione di SUPERBLAST, il concorso internazionale promosso da NAM – Not a Museum, programma di arte contemporanea di Manifattura Tabacchi curato da Caterina Taurelli Salimbeni e nato dalla volontà di coinvolgere la comunità e indagare i rapporti tra arte, scienza e natura.

Dopo il successo della prima edizione, che ha raccolto più di 700 candidature, SUPERBLAST apre di nuovo le sue porte ad artisti, pensatori, creativi, attivisti under 40, per rispondere alle domande sul nostro futuro e su ciò che ci aspetta. Per questa nuova edizione viene chiesto ai partecipanti di riflettere sul tema della traccia: come passato e futuro convivono nel presente? Cosa imparare dalla crisi, dai processi di collasso e recupero? Cosa rimarrà alle future generazioni di fronte all’infinita stratificazione che caratterizza il tempo che viviamo?

Il bando è aperto a candidati maggiorenni provenienti da tutto il mondo, sia singoli che gruppi, le cui pratiche artistiche potranno essere di diversa natura: scultura, pittura, sound and new media art, performance, pratiche coreografiche e relazionali. Il 24 aprile 2022 verranno annunciati sui canali di Manifattura Tabacchi e NAM – Not a Museum i vincitori della nuova edizione, la cui selezione sarà effettuata da una giuria internazionale composta da Andrea Lissoni, Direttore artistico Haus der Kunst di Monaco, Chiara Parisi, Direttrice del Centre Pompidou di Metz, Elena Magini, Curatrice presso il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, Caterina Molteni, Assistente Curatrice presso il MAMbo di Bologna. Questi avranno il compito di valutare, per ciascun candidato, il progetto da sviluppare in residenza, il curriculum vitae e il portfolio.

I sei artisti vincitori avranno a disposizione ciascuno 5mila euro per la produzione del lavoro, uno studio e un alloggio per il periodo di residenza, da maggio a luglio 2022. Le sei opere realizzate nei mesi estivi confluiranno poi in una mostra collettiva che avrà luogo, a settembre 2022, negli spazi di Manifattura Tabacchi. SUPERBLAST II è realizzato in partnership con NERO editions, casa editrice che curerà una pubblicazione dedicata alla mostra, e con STUDIO STUDIO STUDIO, laboratorio fondato da Edoardo Tresoldi per creare e supportare progetti artistici contemporanei.

Le iscrizioni sono aperte dal 13 gennaio al 1 marzo 2022, tutte le informazioni sono riportate qui.