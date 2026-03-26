Visions 2026: una nuova open call tra arte e trasformazioni tecnologiche

Ha aperto la prima call di Visions, progetto nato nel 2025 come formato espositivo e oggi trasformato in premio a sostegno della produzione artistica emergente. L’iniziativa è promossa da ctrl/shift, piattaforma dedicata alla promozione del dialogo tra tecnologia e arte contemporanea. La call, aperta fino al 30 aprile 2026, è rivolta ad artisti e artiste o collettivi, tra i 18 e i 40 anni, senza vincoli di nazionalità, purché con almeno due esperienze espositive in contesti riconosciuti negli ultimi cinque anni. Ai partecipanti è richiesto di presentare un progetto inedito, accompagnato da una descrizione concettuale e tecnica e da materiali visivi preliminari. La partecipazione è gratuita.

Il bando prende le mosse da una riflessione sul presente, costruita attorno a una metafora storica: il collasso delle civiltà del Mediterraneo nell’Età del Bronzo come chiave di lettura delle crisi contemporanee. In questo scenario, l’Europa viene interpretata come un sistema attraversato da rivolgimenti tecnologici che mettono in discussione le strutture politiche e culturali consolidate. Dalla cyber-guerra all’intelligenza artificiale, fino alle dinamiche di rete e alla dissoluzione dei confini, il tema invita gli artisti a confrontarsi con un contesto in cui il cambiamento appare non lineare ma accelerato, discontinuo, spesso imprevedibile. Il ruolo dell’artista viene esplicitamente associato a una funzione attiva e trasformativa: non osservatore ma operatore capace di intervenire nei modelli, di “hackerare” le narrazioni dominanti e aprire scenari alternativi.

Il progetto vincitore sarà annunciato il 25 maggio 2026 e presentato durante i giorni della conferenza organizzata da ctrl/shift, dal 13 al 15 giugno 2026, a Villa Doria D’Angri, a Napoli. In questa occasione, saranno messe in relazione pratiche artistiche contemporanee e trasformazioni tecnologiche, interrogando in particolare i concetti di identità, Europa e sovranità nell’epoca dell’iperconnessione.

Al vincitore sarà assegnato un premio di 5mila euro, comprensivo dei costi di produzione e trasporto dell’opera, che entrerà nella titolarità di ctrl/shift. L’artista selezionato sarà inoltre coinvolto direttamente nelle attività della piattaforma durante l’evento napoletano.

La selezione sarà affidata a una giuria composta da Fabio Agovino, Marco Bassan, Gianluca Di Bella, Fabrizio Romano Genovese e Daniela Zangrando, che valuteranno le proposte sulla base della qualità, dell’originalità e della coerenza con il tema.

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