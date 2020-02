Continua il viaggio di NESXT, il festival dedicato all’arte indipendente che, negli ultimi anni, ha adattato la propria forma, assecondando il flusso degli eventi. Ideato e prodotto dall’Associazione ArteSera, NESXT ha seguito uno sviluppo organico e, dalla prima edizione nel 2016 negli spazi postindustriali di Q35, a Torino, di strada ne ha fatta, continuando ad ampliare la piattaforma delle relazioni, comprendendo realtà come il MAXXI di Roma e l’Accademia Albertina. Con Trasloco, NESXT prosegue oltre i confini nazionali, e arriva a coinvolgere Città di Torino, Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Torino e Marseille Expos, associazione che raccoglie oltre 50 realtà culturali di Marsiglia, tra gallerie, musei e associazioni. Nell’ambito del progetto, avviato con la quarta edizione di NESXT, nel 2019, è stato organizzato un articolato programma di residenze e scambi, per creare occasioni di confronto tra le scene artistiche delle due città, in un momento particolarmente interessante per Marsiglia, che ospiterà la 13ma edizione di Manifesta, dal 7 giugno al primo novembre 2020 (qui alcune anticipazioni).

NESXT va a Manifesta

Dal 20 al 28 febbraio 2020 avrà luogo una nuova fase di Trasloco e, in questa nuova tappa, cinque spazi francesi – Salon du Salon, Espace GT, La Déviation, Atelier FUITE e La Balnéaire – saranno ospitati a Torino in una Residenza presso Combo, ostello di nuova generazione che combina camere, cibo, radio e sperimentazione culturale, aperto a gennaio a Porta Palazzo. La struttura farà da quartier generale dell’iniziativa, non solo ospitando gli artisti ma anche offrendo i propri spazi per incontri, dibattiti e performance che animeranno la settimana di residenza.

Si inizia venerdì, 21 febbraio, dalle 14 alle 19 con la presentazione dell’edizione del festival Nesxt a Marsiglia, che si realizzerà in occasione di Manifesta 2020. Tra i vari appuntamenti della giornata, alle 18, la presentazione del numero #0 di Manus, tabloid ideato da Maura Banfo, Annalisa Cattani, Susanna Ravelli, sviluppato durante il festival di NESXT come collettore dei protagonisti partecipanti, in collaborazione con Bauer, That’s contemporary, Accademia Albertina.

Giovedì, 27 febbraio, un convegno su Creatività e pratiche indipendenti torinesi, a cura di Olga Gambari e Annalisa Russo, che parleranno di pratiche culturali e imprenditoriali sulla scena contemporanea della città. Tra gli ospiti, Maurizio Cilli, Giorgio Galotti, Marco Rainò & Barbara Brondi, Piergiorgio Robino, Riccardo Ramello. Alle 19, Cristiana Palandri presenterà NEBULAE, una performance sinestetica audio-visiva, con Elena Gigliucci e Lorenza Sganzetta.

A spasso per Torino

Oltre a questi incontri, durante la settimana di Residenza gli artisti francesi parteciperanno a una serie di appuntamenti con esponenti della scena culturale cittadina, come Silvio Zamorani, corniciaio ed editore, Guido Avigdor, fondatore di Eggers 2.0, Roberto Maria Clemente, dello studio di comunicazione visiva Fionda, visitando anche musei e spazi culturali della città, dalla Fondazione Sandretto re Rebaudengo al PAV, dalle OGR al Museo Ettore Fico. Per stringere nuove relazioni in vista dell’appuntamento finale di Trasloco, previsto per giugno 2020 a Marsiglia nella cornice di Manifesta.

Per tutte le informazioni sul programma completo degli incontri, potete cliccare qui.