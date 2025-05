Davide Mazzoleni, Rosalba Carollo, Luigi Spedini, Valentina Cramerotti, Simona Caramia, Simona Gavioli, Elena Ketra, Liana Marabini, Elisabetta Roncati, Federico Pazzagli e Uros Gorgone sono i membri della giuria di exibart prize N5.

Anche in questa edizione del premio, la giuria selezionata è specchio delle diverse figure professionali che compongono il mondo dell’arte. Proprio questa diversità di punti di vista sarà caratterizzante nella scelta degli artisti vincitori. Quest’anno, per la prima volta, verranno premiati anche il secondo ed il terzo classificato. I primi 10 artisti verranno inseriti nella prossima edizione del libro “222 artisti emergenti su cui investire” che verrà presentato al prossimo Art Verona. Tranne il primo classificato, gli altri artisti presenti fino alla decima posizione, saranno automaticamente inseriti nella fase finale della prossima edizione.

exibart coglie l’occasione per ringraziare tutti i membri della giuria che hanno accettato di dedicare una parte del loro tempo a sostegno di questa iniziativa.

Di seguito li presentiamo:

Davide Mazzoleni

Mazzoleni è una rinomata galleria d’arte italiana del dopoguerra e contemporanea con sedi a Londra e Torino. Con oltre 35 anni di attività, Mazzoleni si distingue per un programma espositivo di livello museale e partecipa alle principali fiere internazionali d’arte, tra cui Art Basel, Frieze e TEFAF, oltre a fiere italiane come Artissima, Artefiera e Miart. Più recentemente, la galleria ha ampliato il proprio raggio d’azione verso nuove scene artistiche partecipando a Frieze Seoul, Art Abu Dhabi e Art Dubai. La collezione Mazzoleni è esposta in musei e istituzioni di tutto il mondo, tra cui: il Centre Pompidou e il Palais de Tokyo a Parigi; la Solomon R. Guggenheim Foundation a New York; lo Smithsonian Institution a Washington; il Museo Statale Ermitage a San Pietroburgo; la Tate e la Estorick Collection a Londra, nonché il Museo del Novecento a Firenze, la GNAM a Roma, il Museo MADRE a Napoli, la Triennale Milano e Palazzo Reale a Milano, e la Biennale di Venezia. Mazzoleni rappresenta l’Estate di Agostino Bonalumi.

Rosalba Carollo

Psicoanalista

Vivo fra Cremona, Parigi, Venezia e Milano. A Venezia e Milano ho una piccola collezione di arte contemporanea in cui e’ predominante una scelta su autori che utilizzano materiali differenti – specchio, marmi, fotografia, stoffe, plastiche, vetri, pigmenti…

Ho scritto su arte , musica , collezionismo ed il loro rapporto con la psicoanalisi.

Seguo costantemente il mercato dell’arte attraverso partecipazione a mostre, fiere, studi di artisti, rapporti con curatori e galleristi.

Grazie ai numerosi successi, decide di spostare la galleria, nel settembre 2015 nella nuova sede di Via Comelico. L’edificio, una ex scuola di oltre 300 mq, è stato rimodernato appositamente per rispondere alle esigenze internazionali della Galleria.

Dep Art è la galleria di riferimento di artisti italiani: Valerio Adami, Alberto Biasi, Mario Nigro, Pino Pinelli, Salvo, Emilio Scanavino e Turi Simeti e di artisti internazionali Carlos Cruz-Diez, Imi Knoebel, Tony Oursler, Gerold Miller, Regine Schumann, Wolfram Ullrich.

Luigi Spedini

Ingegnere, inventore, designer

Ingegnere, inventore, designer, è titolare di numerosi brevetti.

Il suo campo di applicazione è stato il mondo delle piscine di design fino al 2017 -titolare delle Piscine Laghetto. In seguito si è dedicato unicamente allo sviluppo di tecnologie legate alla produzione di energia dal sole e dalle biomasse, attività portata avanti dagli anni ’70 in collaborazione con l’Enea.

Collezionista , segue attivamente fiere, studi di artista, gallerie , coltivando un interesse specifico per opere di stampo prevalentemente materico. Pino Pinelli, David Lindberg, Sophie Ko, Piero Gilardi, Osvaldo Gonzales, Ivan de Menis, Regina Shumann, Franco Mazzucchelli, Maurizio Pellegrin, Mattia Bosco, Domenico D’Oora , Jasmine Gregory e numerosi altri.

Valentina Cramerotti

Storica dell’arte e project manager culturale

Attiva nell’ideazione e produzione di progetti ed eventi culturali multidisciplinari con base in Trentino Alto Adige. Lavora ai confini tra arte, territorio e comunità, con una particolare attenzione alla rigenerazione urbana a base culturale, al sostegno di giovani artist* e creativ* e alla costruzione di narrazioni attraverso la comunicazione.

È vicepresidente di Cooperativa 19 e co-fondatrice di Weigh Station ETS, realtà impegnate nello sviluppo di pratiche culturali innovative e nella creazione di spazi di confronto, crescita e collaborazione.

Simona Caramia

Professoressa ordinaria in Storia delle Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Laureata in Filosofia, è professoressa ordinaria di prima fascia in Storia delle Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, dove insegna a partire dal 2012. Per l’ABA di Catanzaro è pro-Direttore con delega alla Commissione didattica dal 2020; è componente del Consiglio Accademico e Coordinatrice del Dipartimento di Arti Visive dal 2023.

Critica e curatrice, il suo ambito di ricerca fa riferimento allo scenario artistico europeo del secondo dopoguerra, con particolare attenzione al ventennio Sessanta-Settanta, e ai processi di riqualificazione territoriale attraverso l’arte.

È componente del collegio dottorale del Dottorato di ricerca dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro in “Performing Art and Cultural Heritage – Arte Performativa e Multimediale”, coordinato dal prof. Andrea Grosso Ciponte, nonché del collegio del primo Dottorato di interesse nazionale AFAM con capofila l’Accademia di Belle Arti di Napoli in “Arti visive, Arti dello spettacolo, Nuovi media, Nuove tecnologie, Musica e Beni culturali” – curriculum in “History and Cultural studies”.

Simona Gavioli

Critica d’arte

Curatrice indipendente e docente di Fenomenologia all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Classe 1977, Simona Gavioli si occupa di arti visive contemporanee con uno sguardo attento alla sinergia tra diverse discipline. Dal 2007 svolge studi sulle nuove tendenze artistiche formandosi presso Galleria Spazia a Bologna e collaborando con Villa delle Rose nell’ambito della Manifestazione No so Private. Dal 2012 è Co-Fondatrice della rivista on-line MyWhere e Co-Fondatrice della manifestazione Setup Contemporary Art Fair. Nel 2015 fonda l’associazione culturale Caravan SetUp di Bologna, che poi, nel 2018, apre la sua costola a Mantova occupandosi dal 2016 della direzione artistica del Festival di riqualificazione urbana Without Frontiers | Lunetta a Colori per il Comune di Mantova. Negli ultimi anni ha collaborato alla realizzazione di importanti mostre al Marca di Catanzaro e a Casa del Mantegna a Mantova e alla Direzione Artistica nella nuova fiera d’arte BOOMing.

Elena Ketra

Artista

Elena Ketra è un’artista multidisciplinare formatasi all’Accademia di Belle Arti di Venezia. La sua ricerca si concentra sul corpo, le sue modificazioni e l’identità di genere, affrontando temi come empowerment femminile, inclusione sociale e consapevolezza di sé. Utilizza linguaggi sperimentali e materiali eterogenei per dar vita a opere che sfidano gli stereotipi. Tra le più iconiche Girlpower, Serialmirrors e Utereyes. Nel 2023 ha presentato la performance digitale Sologamy, dedicata al fenomeno della sologamia, che consente a chiunque di sposare se stessi online, approfondita poi in una fanzine e in un saggio. Ha esposto in importanti sedi italiane e internazionali, come il Museo Madre, il MAM e il Kyoto Shibori Museum. Vincitrice dell’Exibart Prize 2024, è stata finalista in premi importanti, le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private e la sua ricerca è stata raccontata dalle principali testate nazionali. Inoltre, è stata invitata come docente per affrontare il tema dell’arte come terapia.

Liana Marabini

Produttore di cinema, editore, scrittrice e regista

Dirige il gruppo editoriale Liamar Multimedia (https://www.liamar-multimedia.com/)

E’ presidente dei Mecenati dei Musei Vaticani (capitolo di Monaco e Costa Azzurra – https://www.vatican-monacopatrons.com), presidente della BACS (Biennale d’Art Contemporain Sacré https://biennale-bacs.com/), direttrice del Museo Marabini-Martac di Mentone, Francia (https://www.artsetlettres.org/) e del Museo Arte e Cibo (https://arteecibo.com) di Sasso Marconi (Bologna). La sua attività filantropica è dedicata alle arti in generale.

E’ Grande Ufficiale della Stella d’Italia, distinzione conferita dal Presidente della Repubblica per meriti culturali speciali a quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia.

E’ Cavaliere dell’Ordine culturale, una distinzione conferita dal Principe di Monaco a cittadini e residenti monegaschi che si distinguono per speciali meriti nell’ambito culturale.

Vive e lavora nel Principato di Monaco.

Elisabetta Roncati

Digital content creator, professoressa universitaria e scrittrice

Personalità radio televisiva, digital content creator, professoressa universitaria e scrittrice per diverse testate nonché autrice del volume “Arte Queer. Corpi, segni, storie” edito da Rizzoli, Elisabetta Roncati ha deciso di unire formazione universitaria economica/manageriale e passione per la cultura con un unico obbiettivo: avvicinare le persone all’arte in maniera chiara, facilmente comprensibile e professionale. Interessata a ogni forma di espressione artistica e culturale, contemporanea e non, ha due grandi passioni: l’arte extra-europea e i diritti civili. Nel 2018 ha fondato il marchio registrato Art Nomade Milan con cui si occupa di divulgazione digitale sui principali social media (Instagram e Tik Tok @artnomademilan). Alla sua attività di digital content creator d’arte e cultura seguita da più di 100.000 utenti, Elisabetta Roncati ha di recente aggiunto la partecipazione a programmi televisivi e radiofonici in cui consiglia eventi culturali e luoghi artistici interessanti per il grande pubblico

Federico Pazzagli

Direttore generale exibart

Federico Pazzagli, classe 1973, si laurea in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e inizia la sua carriera nel 1998 prima con Saatchi & Saatchi e successivamente con la Bates Advertising di New York. Con una profonda comprensione degli obiettivi e dei prodotti di aziende leader e la capacità professionale di fornire consigli efficaci per la creazione di attività e strategie promozionali di successo è stato Manager Account Executive della Ferrero dal 1999 al 2009, e successivamente Direttore Marketing e editore di Fare Vela. Parallelamente e sempre in concomitanza con la direzione di grandi aziende, dal 2014, quando viene insignito del titolo di istruttore da Yoga Alliance, pratica e insegna yoga. Amministratore Unico della Fincommunication srl prima, apre nel 2020 un’altra società di comunicazione, la elleffe srl. Da sempre appassionato d’arte, nel 2012 approda a exibart assumendo la direzione commerciale e nel 2020 diventa anche Direttore Generale. Relatore di molti talk e dibattiti nel mondo della cultura e giurato in diversi premi.

Uros Gorgone

Ideatore e responsabile dell’exibart prize